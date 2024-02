Damian Lillard dei Bucks è stato nominato MVP dell'All-Star Game 2024

Damian Lillard è stato nominato MVP dell'NBA All-Star Game domenica dopo aver segnato 39 punti e realizzato 11 triple.

INDIANAPOLIS — Tutto il weekend è stato un momento di relax per l'NBA All-Star Game.

Damian Lillard, il giocatore dei Milwaukee Bucks, ha vinto il premio MVP dell'NBA All-Star Game. Domenica, dopo aver segnato 39 punti con 11 triple, ha portato la Eastern Conference alla vittoria per 211-186 sull'Ovest.

Damian Lillard è stato nominato Most Valuable Player dell'All-Star Game 2024. Jesse D. Garrabrant/NBAE tramite Getty Images

Si unisce a Michael Jordan nel 1988 come unico altro giocatore nella storia del campionato a vincere un evento del sabato sera ed essere nominato MVP. Nello stesso fine settimana All-Star.

Lillard ha vinto la gara dei tre puntiBattendo Karl-Anthony Towns dei Minnesota Timberwolves e Trae Young degli Atlanta Hawks nel round finale. La Giordania vinse la gara di tuffi del 1988.

“È un onore. “Sono stato qui alcune volte, quindi ottenere questo tipo di risultato è speciale.”Lillard ha detto a TNT in un'intervista sul campo dopo aver ricevuto il premio MVP. “Ogni volta che hai quel tipo di esperienza, vuoi vivere quell'esperienza, vuoi essere l'MVP dell'All-Star Game.”

Lillard è alla sua prima stagione con i Bucks È diventato il quinto giocatore a vincere l'All-Star Game Most Valuable Player Award nella sua prima stagione Con una squadra nuova, tranne le juniores.

È anche diventato il ventesimo giocatore a vincere il premio All-Star Game Most Valuable Player mentre giocava per il suo allenatore durante quella stagione. Doc Rivers, un giocatore dei Milwaukee Bucks, guidò la Eastern Conference. Chi ha segnato più punti nei 73 anni di storia del gioco. Voto precedente: 196 per West nel 2016.

Jaylen Brown dei Boston Celtics ha segnato 36 punti per l'Est, mentre Tyrese Haliburton della sua città natale, gli Indiana Pacers, ha chiuso con 32 punti. Fischi dal pubblico di Indianapolis, che voleva vedere Haliburton portare a casa la Coppa.

“Avrei continuato a filmare finché non me ne fossi perso… semplicemente divertendomi e giocando a basket”, ha detto Haliburton. “Non sapevo quanti minuti avrei giocato.Non sapevo come si sarebbero sentite le mie gambe, ma oggi mi sentivo bene, anche dopo aver bagnato una gamba, quindi per me è positivo.

“Non è stata affatto un'intensità elevata. Ma mi sento bene Spero di continuare così in futuro”.

Towns ha segnato 50 punti per l'Ovest in soli 28 minuti. Shai Gilgeous-Alexander aveva 31 anni per l'Occidente.

ESPN Statistics & Information e Associated Press hanno contribuito a questo rapporto.