Tokischa afferma di essere presente al campionato di eSport N16 Racing Celebrity della Red Bull

Il dominicano era in azione prima dell’inizio del Gran Premio di Formula 1 questo fine settimana a Miami.

Cantante dominicano Tokisha Continua a farsi strada nel mondo della musica con il suo stile eccentrico. Allo stesso tempo, quisqueyana ha già legato il suo nome allo sport, dopo che l’anno scorso una delle sue canzoni è stata utilizzata come parte della celebrazione di Rookie Draft NFL. Questa volta Tokischa è invitato a partecipare al torneo. Red Bull N16 Racing Celebrity E-Sport.

Lui Red Bull N16 Racing Celebrity E-Sport È un evento Neon16 sponsorizzato da Red Bull, dove l’obiettivo principale è “Celebrando talenti latini diversi e dinamiciSecondo i dettagli forniti dal marchio, cerca di portare le celebrità in un’esperienza in cui sono invitate a competere in un’esperienza immersiva in cui vengono utilizzati simulatori di corse.

Il dominicano era con famose star latine come Arcangel, Luis Fonsi, Tiny, Ricky Montaner, Mao Montaner, Steve Roitman, Phantom Neo, Neo Garcia, Alex Sensatioe partecipare all’attività delle celebrità che si è tenuta in precedenza Gran Premio di Formula 1 a Miami.

Tokischa durante l’N16 Racing Celebrity E-Sports della Red Bull. Daniel Zliani – Al Manaq Studio / Red Bull

L’artista dovrebbe essere presente alle attività del fine settimana anche dalla Red Bull Power Station, squadra che includerà l’attuale due volte campione del mondo, Max Verstappen E con il messicano Sergio “Chico” PerezEntrambi sono finiti nelle prime due posizioni della classifica della stagione 2023.

L’artista dominicana è stata vista guidare un’auto da corsa di Formula 4. Oltre a questo, ha fatto giri (Hotlaps) in un’auto da corsa super accompagnata dal pilota professionista di Formula 1 Scott Speed.

Ricorda che puoi seguire tutte le procedure Formula 1da America Latina, di STAR+.