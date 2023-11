Damon Albarn (Blore) ammette di essere un fan della divisione dei pesi piuma

Corridos Tumbado ha un nuovo fan nell’idolo musicale britannico Damon Albarn, noto per i suoi ruoli in Gorillaz, Blur o The Good, The Bad & The Queen. Il gruppo britannico Blur, in tournée nel Regno Unito e in Europa, tornerà presto in Messico per esibirsi al Corona Capital 2023 come parte della promozione del loro nuovo album, “La canzone di Darren”. Durante un’intervista, Damon Albarn non ha potuto fare a meno di parlare della sua musica, ad esempio della sua collaborazione con l’artista portoricano Coniglietto cattivo Per la canzone “The Storm”. Inoltre, ha anche colto l’occasione per parlare della sua cotta per lei peso piuma. “La cosa nuova che mi piace di più è Peso Pluma. Questo ragazzo messicano che suona un tipo di musica che parla della vita di gruppo, ma è molto musicale. Ha una fisarmonica, trombe e bellissime melodie”, ha commentato Damon Albarn in un’intervista già fatto. Pubblicato nei media internazionali.