Il modo originale in cui pubblicizzavano

Il proverbio dice: “Se un fiume fa rumore, porta acqua”. E questo è esattamente quello che è successo all’attore. Robert Patterson (37 anni) e la sua compagna, modella e cantante Suki Waterhouse (31). Decine di media e migliaia di utenti sui social network hanno pubblicato ciò che gli artisti hanno detto mesi fa Aspettavano il loro primo figlio..

La conferma però è arrivata domenica 19 novembre, e nella maniera più autentica possibile. Waterhouse Si è esibito sul palco principale di Festival della Capitale Corona in Messico Mentre mostrava la sua pancia in erba a migliaia di suoi fan, ha detto: “Ho pensato di indossare qualcosa di scintillante per distrarvi dalla cosa che ho in mano, ma onestamente, non so se ha funzionato”. La cantante lo ha espresso spiegando che sono incinta.

È noto che – ed è quanto indicano i suoi seguaci – La coppia ha accettato di annunciare la buona notizia In questo modo molto speciale. Attore, protagonista di film come crepuscolo Anche Acqua per gli elefanti, mantiene un profilo molto basso sui social network. Non ha infatti un profilo Instagram ufficiale dove mostrare la sua vita o il suo lavoro.

Robert Pattinson e Suki Waterhouse La loro relazione dura da più di cinque anni, una storia romantica che ora culmina con questa felice notizia per entrambi: l’arrivo del loro primo figlio nei prossimi mesi. Nelle dichiarazioni al quotidiano britannico Il Times della domenicaAll’inizio dell’anno, la cantante ha parlato del suo amore per l’artista: “Sono stupita perché sono così felice con qualcuno da quasi cinque anni”.

Ha continuato: “Mi sento sempre così felice quando vedo il suo nome apparire sul mio telefono o anche quando mi manda un messaggio, e penso che lui provi lo stesso per me. Abbiamo sempre molto da dire e lo trovo molto divertentePrima di innamorarsi di Pattinson, la modella ha avuto una relazione con l’attore e regista Bradley Cooper (48) -Prima di iniziare la sua relazione romantica Irina Shayk (37)-.

Nel caso dell’attore, la sua storia d’amore – per quanto ne sappiamo – è portata avanti da tre donne: Nina Schubert, Kristen Stewart (33) – Forse questo è quello che ha ricevuto la maggiore copertura mediatica grazie alla prosperità dell’epopea crepuscolo-, Ramoscelli FKA (35), con il quale, secondo quanto riferito, si fidanzò e, infine, Suki: la madre del suo futuro figlio.