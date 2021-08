Disney e Royal Caribbean richiederanno la prova delle vaccinazioni per i passeggeri delle crociere

25 agosto 2021



Americani che desiderano fare una crociera da Disney o Royal Caribbean deve mostrare una prova Vaccino contro il covid-19Le compagnie di crociera hanno annunciato martedì.

I nuovi stati entreranno in vigore a settembre e si applicheranno ai viaggi dalla Florida.

Entrambe le compagnie aeree richiederanno ai passeggeri di età pari o superiore a 12 anni di essere vaccinati, anche se chiunque abbia un’età pari o inferiore a 11 anni deve farlo. Mostra evidenza di un test PCR negativo.

Per i giovani passeggeri delle crociere Royal Caribbean, il test PCR si basa sulla durata della crociera programmata, mentre le crociere Disney di età inferiore agli 11 anni devono mostrare la prova di un test negativo eseguito tra cinque giorni e 24 ore prima della partenza. La storia dovrà essere sottoposta di nuovo test PCR Alla stazione prima di salire sull’aereo. I risultati del test PCR per Disney Young Travelers devono essere caricati sul sito web Safe Passage by Inspire.

“Questo è un requisito dei governi delle Bahamas e di St Thomas affinché una nave da crociera entri nelle loro acque ed è attualmente destinato a rimanere in vigore fino al 1 novembre 2021, momento in cui la politica può essere aggiornata. Siamo ancora in contatto con i governi locali nei porti che visitiamo e aggiorneremo “, ha affermato Royal Caribbean. sul tuo sito web.

Ad aprile, il governatore della Florida Ron DeSantis ha emesso un ordine esecutivo che vieta alle aziende di richiedere prove di vaccinazione prima di fornire servizi. Norwegian Cruise Line ha contestato la legge e ha ottenuto l’approvazione da un giudice federale, ma DeSantis ha presentato ricorso alla Corte d’Appello degli Stati Uniti per l’Undicesimo Circuito.