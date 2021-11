Il primo gioco horror in prima persona ispirato a HR Giger di Programma decrescenteÈ stato annunciato per la prima volta come progetto Kickstarter nel 2014, prima di essere ripubblicato l’anno scorso. All’epoca, Skorn aveva una finestra di rilascio per un po’ di tempo fino al 2021, ma mentre l’anno volgeva al termine, ha ottenuto gettare disprezzo Non si vedeva da nessuna parte, fino a poche ore fa è stato confermato il suo ritardo.

Mentre l’ultimo comunicato stampa ci è già stato dato Indizi su potenziali ritardi Dal gioco horror Ebb Software, ma ora, ovviamente, in un aggiornamento pubblicato su Kickstarter Dal titolo stesso, lo sviluppatore lo ha confermato Disprezzo rinviato al 2022.

Disprezzo rinviato al 2022

Per la cronaca, sì, il gioco è entrato nel 2022 e avremo la conferma ufficiale del ritardo il 10 dicembre. Doveva essere annunciato ad ottobre, ma circostanze al di fuori del nostro controllo l’hanno rimandato. Alcune persone odiano davvero stare in silenzio per troppo tempo. Questo è il caso per diversi motivi. L’unica cosa che renderà il gioco più veloce è concentrare tutti i tuoi sforzi sullo sviluppo. Questa è la nostra massima priorità.

Nessuna data di uscita è stata fissata per Scorn, oltre a sapere che uscirà nel 2022, anche se il 10 dicembre è possibile rivelare ulteriori informazioni sulla sua partenza su Xbox Series X | S e PC.