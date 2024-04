Dragon's Dogma 2 impressiona nella sua settimana di lancio e loda Capcom

Dopo la prima il 22 marzo, Dragon's Dogma 2 ha mantenuto le aspettative generate, catturando l'attenzione del pubblico con 19 milioni di ore di contenuti guardati in oltre 429.000 ore di streaming combinate.Secondo Dati dei nostri colleghi di Stream Hatchet. Ciò include gli streamer che hanno avuto accesso al gioco il 21 marzo e hanno creato contenuti 12 ore prima del suo lancio ufficiale. Rispecchiava le prestazioni in live streaming di Dragon's Dogma 2 Il bestseller segnalato da Capcom, con 2,5 milioni di copie vendute al 2 aprile.

Zackrawrr ha aperto la strada nell'introdurre gli spettatori a questo nuovo gioco di ruolo, grazie al suo fedele seguito fin dai tempi di World of Warcraft. In totale, gli streaming di Dragon's Dogma 2 su zackrawrr hanno raccolto 853.000 ore di visualizzazione, con un picco di spettatori di 41.000 spettatori. Sebbene la maggior parte degli streamer fosse su Twitch, c'erano due eccezioni degne di nota. Il popolare streamer coreano 풍월량 (Poong Wol-ryang), dopo aver chiuso Twitch, si è trasferito su Chzzk e il suo contenuto Dragon's Dogma 2 ha attirato 347.000 spettatori. Nel frattempo, il giapponese VTuber Kuzuha è entrato nella top 10 degli streamer con 207.000 ore guardate, sfruttando la sua base di fan su YouTube.

Non è sorprendente La maggior parte del tempo di visualizzazione è arrivato da Twitch, con il 68% del totale nella prima settimana, inclusi i banner di accesso anticipato. Tuttavia, Twitch è leader in termini di tempo di visualizzazione dei giochi di ruolo Ciò che è ancora più sorprendente è il contributo di Steam pari a quasi il 20% alle visualizzazioni totali di Dragon's Dogma 2Grazie alla trasmissione ufficiale del gioco da parte degli sviluppatori su Steam.

Capcom, il colosso dei videogiochi, non è estraneo a questo livello di popolarità su questa piattaforma. Il remake di Resident Evil 4 è stato una rivelazione al momento del lancio, con 27 milioni di ore guardate nella prima settimana.. Street Fighter 6 è l'ultimo e più consistente successo di Capcom, che attira l'attenzione di tutti sul genere dei combattimenti. Monster Hunter è un altro franchise popolare, con un leggero ritorno grazie all'evento promozionale Return to World di Capcom.

Allora dove si inserisce Dragon's Dogma in questo catalogo? Essendo un gioco di ruolo, Dragon's Dogma ha un grande potenziale per diventare un franchise di successo sulle piattaforme di streaming. Tuttavia, le critiche al gioco suggeriscono che i giocatori potrebbero non vedere un futuro per il franchise a causa di problemi tecnici e decisioni discutibili sulla progettazione del gioco.

Nonostante queste critiche, l'entusiasmo dei fan per ulteriori contenuti di Dragon's Dogma 2 non mostra segni di diminuire. Con le patch e alcune funzionalità aggiuntive, come lo sblocco di più personaggi, Dragon's Dogma 2 può aumentare notevolmente la rigiocabilità e rimanere rilevante sulle piattaforme di streaming.