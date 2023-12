Due astronauti perdono una borsa degli attrezzi nello spazio

La recente passeggiata spaziale dell’equipaggio della Expedition 70 ha avuto successo in diversi modi. Attività di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale(Stazione Spaziale Internazionale)ma è stato rovinato anche dagli astronauti della NASA che hanno perso accidentalmente la borsa degli strumenti, Yasmine Moghbeli e Loral O’Hara. Nonostante l’imprevisto, i controllori di volo sono riusciti a scoprire la borsa utilizzando le telecamere esterne della stazione e confermare che non si trattava di un crimine. Pericolo immediato All’equipaggio o alla stazione.

La perdita si è verificata dopo che Moghbeli e O’Hara hanno concluso le trattative Prima passeggiata spaziale Dopo quasi sette ore di missioni di manutenzione fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Era l’obiettivo principale della passeggiata spaziale Sostituire un set di cuscinetti Ciò consente ai pannelli solari della stazione di allinearsi con il sole per generare elettricità. Nonostante l’incidente con gli strumenti mancanti, altri compiti, ad es Rimuovere il nastro di elaborazione e preparare il cavo Che ha interferito con una telecamera esterna, è stato implementato con successo.

Inoltre, gli astronauti pianificarono di rimuovere e immagazzinare a Fondo per le comunicazioni elettroniche, chiamato array di radiofrequenze, ma il tempo non era sufficiente e questa missione fu rinviata a una futura passeggiata nello spazio. Durante l’attività sono stati sollevati alcuni strati di coibentazione per valutare meglio come veniva gestito il lavoro in precedenza Sostituire l’isolamento e lo stallo.

L’incidente della borsa degli attrezzi scomparsa si aggiunge a una serie di oggetti smarriti nello spazio nel corso degli anni, sollevando preoccupazioni al riguardo Rifiuto spaziale E le sue implicazioni per le missioni future.

Dopo la passeggiata nello spazio, Moghbeli e O’Hara Sono stati sottoposti a successive visite mediche e hanno proseguito l’attività scientifica.

“Spedizione 70”

Secondo il sito ufficiale del canale una pentolaLa “Spedizione 70” è iniziata il 27 settembre 2023.

“Gli astronauti e i cosmonauti studieranno AUna varietà di fenomeni di microgravità A beneficio degli esseri umani che vivono sulla Terra e oltre. Anche i residenti dell’orbita esploreranno La salute del cuoretrattamenti contro cancroTecnologie Produzione spaziale E ancora di più durante la sua lunga permanenza nell’orbita terrestre”.

A questo punto lo hanno fatto Due passeggiate spazialiSÌ:

Il primo è avvenuto nel 25 ottobre 2023 È durato 7 ore e 41 minuti. Gli astronauti erano Oleg Kononenko e Nikolai Chub.