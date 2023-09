“È davvero impressionante”, ricorda Valcke della sparatoria in macchina in Colombia.

ESPN.comLettura: 2 minuti.

Già lontano dall’América de Cali e alla ricerca di un nuovo club per continuare a praticare il suo mestiere, Iago Falk Ha ricordato l’incidente violento a cui è stato esposto in Colombia, che è stato il motivo della sua decisione di lasciare la squadra guidata da Lucas Gonzalez.

Valcke ha ricordato i brutti momenti vissuti in Colombia. Iago Falk

Anche se Tulio Gomez e tutta l’America volevano che lo spagnolo restasse, la sua decisione finale fu quella di andare in Spagna Ancora una volta mentre affrontava la fase finale del recupero dalla frattura. “Tu che mi conosci sai che non sono una persona che si arrende o che si arrende facilmente, ma nonostante il costo di prendere questa decisione, credo che devo dare priorità alla sicurezza e alla tranquillità della mia famiglia.”Iago ha commentato nel suo account. Instagram.

Valcke, che ora è senza club, ha parlato con lui Bar sulla spiaggia In Spagna, rivivendo quel momento di insicurezza che ha dovuto attraversare in Colombia, e la sparatoria contro la sua macchina nella sede sportiva che finì per portarlo lontano dalla FPC e dall’America, dove iniziò a mostrare i suoi migliori livelli.

“Ero al campo di allenamento, ho sentito degli spari e hanno sparato alla mia macchina. È davvero impressionante e ti spaventa. Hanno bussato al finestrino del mio autista per cercare di derubarlo, ma lui ha accelerato. A quanto pare si sono innervositi e si sono sparati alla schiena. Avremmo potuto essere io o mio figlio lì, e per il bene della mia famiglia abbiamo deciso che era meglio lasciare la Colombia. Lo spagnolo ha commentato: “Continuo ad allenarmi e spero di continuare a giocare a calcio”.

Durante la sua permanenza in America, Valcke ha giocato 34 partite, segnando sei gol e fornendo tre assist per un totale di 1.751 minuti. E’ stato uno dei migliori componenti della squadra nella prima parte dell’anno ma questo incidente gli ha impedito di continuare nell’organizzazione.