Ecco perché Binance Chain (BNB) dovrà affrontare un importante test sui prezzi il 30 settembre da Cointelegraph

Ecco perché Binance Chain (BNB) deve affrontare un importante test sui prezzi il 30 settembre



BNB, il token originale della catena BNB di Binance, è entrato in una formazione triangolare simmetrica il 10 agosto, quando ha sfidato per la prima volta una linea di tendenza discendente alla resistenza di $ 335. .

(TYO:) in FTX. Fonte: TradingView La decisione se il triangolo simmetrico romperà al rialzo o al ribasso è prevista per il 30 settembre, quando le linee di tendenza si intersecano. Il token BNB Chain, che attualmente vanta una capitalizzazione di mercato totale di $ 45 miliardi, ha sovraperformato il mercato più ampio delle altcoin del 15% negli ultimi tre mesi.

Gli ultimi progressi nello sviluppo della catena BNB sono stati annunciati il ​​7 settembre, dopo che il progetto ha introdotto la tecnologia della privacy per scalare la prova a conoscenza zero (ZK). Il testnet dovrebbe svolgersi a novembre, con l’obiettivo di ottenere risultati finali più rapidi e commissioni di transazione inferiori. Anche Brain di Vitalik Buterin vuole implementare una soluzione simile per la rete Ethereum, sottolineando l’importanza di ZK entro la fine del 2021.

