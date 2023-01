Emesso un decreto di lutto solenne per la morte del Papa emerito Benedetto XVI

L’Avana, 4 gennaio (ACS) Miguel Diaz-Canel BermudezIl Primo Segretario del Comitato Centrale del Partito Comunista e il Presidente della Repubblica hanno decretato il solenne lutto a Cuba in occasione della morte del Papa Emerito Benedetto XVI avvenuta il 31 dicembre.

Il duello ufficiale prenderà il via dalle ore 06:00 alle ore 24:00 del 5 gennaio, come annunciato oggi dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica pubblicando il DPR 552/2023 nella sua edizione straordinaria n. 1 per quest’anno.

Durante il duello ufficiale, la bandiera della stella solitaria sventolerà a mezz’asta negli edifici pubblici e negli stabilimenti militari.

Benedetto XVI ha espresso sentimenti di affetto verso i cubani, e si è espresso contro il blocco economico, commerciale e finanziario imposto a Cuba, rilevando che gli sforzi per consolidare una società di ampi orizzonti, rinnovata e riconciliata sono condizionati da misure economiche imposte dall’esterno. Colpisce negativamente la popolazione, esprime il decreto presidenziale.

Cuba ha ricevuto Benedetto XVI durante la sua visita pastorale nel 2012.

