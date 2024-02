Game of Thrones avrà una nuova serie su Aegon il Conquistatore, fondatore della dinastia Targaryen.

Se vuoi vedere altro Targaryen dopo “La casa del drago”, non puoi perderti il ​​nuovo capitolo della sua più grande leggenda

Tom Glenn Carney è l'attore che interpreta Aegon Targaryen

Game of ThronesÈ considerato Una delle migliori serie di tutti i tempi secondo Sensacine E altri siti specializzati in film e serie lo avranno Un nuovo spettacolo sull'invasione di Aegon. Se pensi alla seconda stagione di Casa del Dragoche uscirà nel 2024, è stata l'ultima visione di questo meraviglioso universo, I Was So Wrong.

Basato su romanzi Una canzone di ghiaccio e di fuoco Di George R.R. Martin, serie TV Game of Thrones È andato in onda su HBO da aprile 2011 a maggio 2019, con un totale di 73 episodi distribuiti in otto stagioni. universo di Un fantasy epico che tratta di scontri politici, tradimenti e guerre costanti Per il trono che governa i Sette Regni di Westeros, concentrandosi principalmente su Tre famiglie: gli Stark, i Lannister e i Targaryen.

HBO sta già preparando un prequel Casa del Drago

esattamente come Lo riferisce l'Hollywood ReporterHBO scommette ancora una volta su un'altra produzione tratta dalla saga, anche se questa volta il progetto lo farà Firmato dallo sceneggiatore Mattson Tomlin, creatore Batman 2. Inoltre, l'americano può anche vantarsi di aver scritto la sceneggiatura del film Forza del progetto (2020), con Jamie Foxx e Joseph Gordon-Levitt, e l'adattamento cinematografico BRZRKRFilm commedia d'azione di Keanu Reeves.

Concentrarsi su Complottola nuova sezione trasversale si trova a ca Tre secoli prima che tutto accadesse Game of Thrones100 anni prima degli eventi Casa del Drago, quindi servirà come prequel diretto di quest'ultimo. Aegon's Conquest racconta la storia di come il conquistatore Aegon Targaryen, noto anche come Aegon il Conquistatore, insieme alle sue sorelle (e mogli) Rhaenys e Visenya, e ai loro draghi, realizzarono una delle sue più grandi ambizioni: Invasione di WesterosIl continente immaginario che governarono per quasi 300 anni.

La verità è che da allora Game of Thrones L’anno 2019 si è concluso lasciando un enorme vuoto esistenziale nella vita dei suoi fan. Ci sono stati tentativi di sviluppare alcuni prequel e persino un seguito. Anche se si può dire che alcuni di loro siano stati tralasciati, la HBO preferisce non dare nulla per scontato, nel caso in cui in futuro ci sia la possibilità di andare avanti con un altro sceneggiatore.

In questo momento, lo abbiamo Certo Seconda stagione di Casa del Dragoche arriverà tra pochi mesi sulla piattaforma streaming HBO Max, ed è in fase di sviluppo Un'altra introduzione: Cavaliere dei Sette Regni: Cavaliere ErranteIl suo indirizzo è temporaneo. dipende da Storie dell'asino e dell'uovouna serie di romanzi brevi di George R.R. Martin, inizia la produzione quest'anno.

