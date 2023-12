Giappone, Italia e Regno Unito hanno firmato un nuovo accordo per creare il GCAP

L’accordo rafforza il legame e lo slancio di Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries e BAE Systems nel “Future Combat Air Systems Program”.

I ministri di Italia, Giappone e Regno Unito hanno firmato l’accordo, segnando un accordo storico sulla progettazione condivisa e la consegna dell’aereo da caccia di prossima generazione entro il 2035. Il piano GCAP è stato firmato 12 mesi dopo la sua creazione. Velocità e forte collaborazione tripartita tra i partner.

Rappresentanti di Leonardo, Mitsubishi Heavy Industries e BAE Systems si sono recentemente incontrati a Tokyo per discutere di future costruzioni industriali congiunte per la fornitura di GCAP. Nel settembre di quest’anno, i partner industriali hanno annunciato un accordo di collaborazione per sostenere le discussioni sugli accordi di lavoro a lungo termine e sui concetti maturi e sui requisiti di capacità per gli aerei da combattimento di prossima generazione.

Herman Clausen, amministratore delegato di Future Combat Air Systems, divisione Aviation di BAE Systems, ha dichiarato:Accogliamo con favore l’accordo firmato oggi dai governi di Italia, Giappone e Regno Unito e i continui progressi con i nostri partner industriali per far avanzare il futuro della costruzione commerciale congiunta che consentirà la consegna di aerei da combattimento di prossima generazione. “Siamo orgogliosi di rappresentare il Regno Unito in questa partnership entusiasmante e innovativa, che fornirà una capacità di difesa vitale e conveniente e aiuterà a mantenere le nostre capacità di caccia sovrane nel Regno Unito.”.

Guglielmo Maviglia, direttore del programma GCAP di Leonardo, ha dichiarato: “Accogliamo con favore l’annuncio fatto oggi dai nostri governi e siamo orgogliosi di far parte di GCAP insieme ai nostri partner. GCAP vedrà lo sviluppo di un’innovativa piattaforma core di prossima generazione supportata da una tecnologia avanzata e dirompente che traccia un nuovo approccio trasformativo alla collaborazione industriale internazionale. Grazie alla sua ambizione, il programma preserverà e migliorerà la competitività delle nostre industrie a livello internazionale e misurerà la competitività industriale dell’intero sistema..

Hitoshi Shiraishi, membro senior del GCAP di Mitsubishi Heavy Industries, ha dichiarato: “Accogliamo con grande favore la firma dell’accordo da parte dei governi di Italia, Regno Unito e Giappone. Inoltre, a seguito della conclusione di questo accordo, intendiamo lavorare ancora più a stretto contatto con i nostri partner in Italia e nel Regno Unito per sviluppare il GCAP. “Lavoreremo anche per garantire che GCAP contribuisca a rafforzare le capacità di difesa del Giappone”.

L’annuncio del GCAP ha confermato che la sede governativa congiunta del GCAP sarà situata nel Regno Unito e che il primo direttore esecutivo sarà originario del Giappone. Inoltre, anche la futura organizzazione aziendale avrà sede nel Regno Unito e il primo presidente sarà italiano.

GCAP è un programma di enorme importanza per la sicurezza, la prosperità politica ed economica di Italia, Giappone e Regno Unito e consentirà a ciascun paese di sviluppare e fornire una significativa capacità di caccia sovrano per le generazioni a venire, attraverso l’effettivo trasferimento di conoscenze e tecnologia. Dai

Oggi GCAP impiega circa 9.000 persone in tutto il mondo e ha più di 1.000 fornitori nei paesi partner.

Immagine di copertina: Leonardo