Gli oceani battono il record di temperatura più alta per il quinto anno consecutivo

Non solo il 2023 è stato l’anno più caldo in termini di temperatura globale; È stato così per Oceaniche ha battuto il record di calore Il quinto anno consecutivoSecondo studio Pubblicato sulla rivista scientifica Progressi nella scienza dell'atmosfera. La pubblicazione rivela inoltre che questa tendenza al riscaldamento continuerà per tutto il secolo, anche se si fermassero le emissioni di gas serra.

Temperatura media globale della superficie del mare registrata lo scorso anno Un aumento di 0,23°C Rispetto al 2022, perché i 2.000 metri più profondi dell’oceano hanno assorbito una quantità di calore maggiore rispetto all’anno precedente, che già aveva registrato il massimo precedente.

Il team che ha condotto lo studio, composto da 17 istituti di ricerca provenienti da Cina, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Italia e Francia, ha concluso che il calore accumulato nell'oceano è equivalente a…Far bollire 2,3 miliardi di piscine olimpiche“, secondo quanto riportato giovedì dalla New China News Agency (Xinhua).

Lo studio ha anche calcolato la salinità dell’acqua oceanica e ha scoperto che la salinità è presente anche nelle aree ad alta salinità Un aumento della quantità relativa di saliMentre nelle aree a bassa salinità si è verificato il contrario, con il risultato che “il salato diventa più salato e il dolce diventa più dolce”.

Il direttore dello studio e ricercatore presso l’Istituto di fisica atmosferica dell’Accademia cinese delle scienze, Cheng Lijing, sottolinea che l’aumento delle temperature degli oceani è “Indicatore principale» Misurare il cambiamento climatico, perché “più del 90% del calore globale finisce negli oceani”.

“Gli oceani controllano anche la velocità con cui cambia il clima della Terra. Per scoprire cosa è successo o cosa succederà al pianeta Terra, Le risposte possono essere trovate negli oceani«Dice lo scienziato, citato dall'agenzia.

La pubblicazione avverte anche dell’aumento della temperatura dell’oceano.Ridurrà l'ossigeno nell’acqua di mare e la sua capacità di assorbire l’anidride carbonica”, che avrà “gravi conseguenze” per la vita marina, vegetale e animale.