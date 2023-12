Gli stipendi a Wall Street brasiliani stanno diminuendo, ma sono ancora…

Bloomberg Line — Dopo un anno difficile per i mercati dei capitali, con la mancanza di offerte pubbliche iniziali, un forte afflusso di denaro dai fondi di investimento e una crisi nel mondo delle criptovalute, i professionisti del settore dovrebbero aspettarsi una stabilizzazione o addirittura un calo dei salari in Brasile nel 2024.

Lo studio sulla remunerazione 2023-2024 di Michael Page è stato rivelato in esclusiva a Linea Bloomberg un campione Una diminuzione del salario medio totale per i lavori nei campi delle criptovaluteGestione patrimoniale, front office e investment banking.

In alcune posizioni di investment banking (in asset, family office, venture capital, private equity, brokeraggio), ad esempio, “Retribuzione totale” annuale o retribuzione media totalesecondo lo studio si prevede un calo fino al 44% su base annua.

È il caso della posizione di Senior Mergers and Acquisitions Analyst in una “grande azienda” (considerata secondo i criteri di studio una società con un utile operativo lordo annuo superiore a R$ 300 milioni).

Nel mercato finanziario, il segmento più consistente del cosiddetto “totale imprese” è costituito da una parte variabile, legata all’andamento e ai risultati del settore. In media, il mercato finanziario paga dai due ai tre stipendi sotto forma di bonus, secondo… Giuliana Franca, amministratore delegato di Michael Page.

Tuttavia, nell’indagine, ci sono posti di lavoro nelle banche all’ingrosso, al dettaglio e digitali dove Il bonus medio corrisponde fino a sei stipendinel caso di aree di prodotto e di rischio, nonché l’incarico di Responsabile Audit.

Nonostante il miglioramento degli ultimi mesi, il mercato dei capitali è stato sotto pressione a causa del rapporto Selec a due cifre, aumentando così la concorrenza con i prodotti a reddito fisso, in particolare quelli esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche come IRC, CRA, ICL e STRO.

Nel settore azionario, il volume di finanziamento nel mese di ottobre è stato il più basso dell’anno, pari a 214 milioni di R$, secondo i dati Anbima, esclusivamente dal monitoraggio, a causa dell’assenza di IPO da febbraio 2022.

Nel caso dei fondi di investimento, sempre secondo Anbema, nel mese di ottobre il settore ha registrato deflussi netti per 4,7 miliardi di riyal, per un risultato negativo di circa 65 miliardi di riyal per l’intero 2023.

Stipendi più alti

Sebbene le aspettative di aumento salariale nel mercato finanziario siano più deboli per il 2024,… Gli stipendi attuali sono ancora altisoprattutto se paragonati a quelli offerti da altri settori dell’economia.

Le posizioni con salari lordi superiori a 1 milione di dollari all’anno includono Responsabile del rischio di mercato, Responsabile dell’audit, Responsabile del prodotto, Direttore commerciale esecutivo e Senior Private Banker.

Nel sondaggio, il salario medio più alto previsto è per una posizione Chief Product Officer nel settore FinTech ed entità di pagamento, con un “totale aziendale” massimo di R$ 1.583.127.

I dieci stipendi più alti sul mercato finanziario secondo Michael Page:

L’anno dei pochi movimenti

Dopo il boom del 2020, 2021 e 2022, Il 2023 è stato un anno di sprechi in termini di assunzioni e movimenti del mercato finanziarioSecondo la società di consulenza globale per il reclutamento di dirigenti.

“Negli anni successivi alle elezioni, il mercato di solito se ne accorge di più. Indipendentemente da ciò, lo scenario di tassi di interesse e inflazione più elevati si è avverato.” Ci sarà un calo dell’appetito aziendale “E anche l’insicurezza quando si assumono e si avviano grandi progetti”, afferma Franca di Michael Page.

Di fronte a una maggiore incertezza, le aziende hanno preferito lavorare con i dipendenti che già avevano, a volte anche ruotando i professionisti all’interno dell’azienda per trovare la soluzione migliore.

“C’è stata anche la questione delle scarse valutazioni durante la pandemia, che ha causato licenziamenti e un gran numero di licenziamenti presso le società fintech e le startup sul mercato”.

Secondo Franca, i pochi cambiamenti registrati durante l’anno provengono da posizioni focalizzate sul trading, sulla finanza e sulla pianificazione dei risultati, “come è tipico in questi tempi di maggiore incertezza dei mercati”. Dice che c’erano anche dipendenti nell’area di rischio: operativa e finanziaria.

Affari e tecnologia

Con la riduzione dei budget per le nuove assunzioni, la battaglia per i talenti si è indebolita negli ultimi mesi, con le aziende sempre più alla ricerca di professionisti “a 360°”, ovvero professionisti di alto livello che non solo comprendano il business, ma anche la tecnologia.

“Quando guardiamo ai nuovi posti di lavoro nel 2024, il punto chiave è il mix che vediamo tra professionisti che comprendono sia il business che la tecnologia”, afferma. Aggiunge: “Sarebbe stato più facile scegliere qualcuno che capisse il credito E mi piacerebbe saperne di più sulla tecnologia e non viceversa, ma stiamo iniziando a vedere anche quest’altro movimento.

Scommesse per il 2024

Tra le posizioni chiave a cui punta per il prossimo anno, il CEO Michael Page cita professionisti delle relazioni con gli investitori e banchieri senior del settore privato, responsabili della raccolta fondi. Per queste posizioni, il “lordo aziendale” massimo stimato nelle grandi aziende è di R $ 849.900 e R $ 1.139.850, stima la società di consulenza.

Nelle strutture di criptovaluta, Franca attira l’attenzione sulle commissioni di regolamentazione. “Dopo le grandi truffe in tutto il mondo, questa è una delle situazioni chiave del settore poiché la regolamentazione non è ancora vicina.”

Nel campo del fintech e dei sistemi di pagamento dovrebbero distinguersi, secondo Franca, i professionisti che si concentrano sul coordinamento dei progetti e sulla gestione dei prodotti.

Nell’investment banking, si prevede che i professionisti focalizzati sulla pianificazione (contabilità, controllo e pianificazione finanziaria) continueranno ad aumentare nel prossimo anno, poiché erano tra quelli che si sono distinti nel 2023.