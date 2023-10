Hanno premiato i progetti di successo di INNPULSATE 2023 con denaro, un viaggio in Italia e altri benefici.

Giovedì 26 ottobre 2023 il progetto Cubo Santificato Vincitore di Inpulsate 2023, Il concorso, che promuove lo spirito imprenditoriale nel nord di Santa Fe, prevede un primo premio che include un viaggio in Italia, finanziato dall’Unione Europea; Pagamento da parte della Società COLVEN; e marchio.

Sindaco di Avellaneda, Gonzalo Braidot, Agenpia ha ricevuto i complimenti per l’ottimo lavoro svolto in linea con quanto incoraggiato dal management: dare forma a idee imprenditoriali e innovative, fornendo strumenti per diventare veri imprenditori. Ha rivolto un ringraziamento speciale alle aziende sponsor: COLVEN, LD Gráfica e il Governo Provinciale.

Promossa dal governo di Avellaneda, Agenpia ha coordinato e fatto concorrenza 33 progetti e idee innovativi hanno attraversato varie fasi fino a raggiungere la fase finale. Di quel totale, 19 hanno sconfitto le sfide proposte e 9 di loro, Hanno presentato il loro lavoro davanti ad una giuria composta dalle aziende dell’agenzia: COLVEN, Il suo manager Mariano Ojeda; Sancor Seguros Impulsa, rappresentato da Julio Casco; Yamila Mazat per Agenbia; e Louisiana Gregory per l’amministrazione del governo locale.

In questo concorso, che favorisce il coordinamento tra progetti e imprenditori, sono state premiate tre iniziative e premiata una quarta:

1° Premio: AR. Consiste nello sviluppo di apparecchiature in grado di misurare i lati di un oggetto per ricavarne volume e peso. insegnanti: Gerardo Daniel Aguiar – Juan Ignacio Tamborenea.

2° premio: INNSTACK. La crescita del raccolto dipende da molti fattori come l’umidità, il pH del terreno, il tipo di terreno, i nutrienti e la materia organica. In agricoltura, questi fattori vengono solitamente controllati manualmente, portando a una sottosemina. Il progetto propone di risolvere questo problema con stock autonomi intelligenti che raccolgono dati sulle condizioni delle colture come temperatura e umidità e li trasmettono via radio. Ciò consente un monitoraggio e un controllo più precisi delle variabili chiave, che possono migliorare la produttività e ridurre i costi in agricoltura. insegnanti: Agustin Munoz-Diego Speranza.

3° premio.Sveglia silenziosa. Si tratta di un dispositivo progettato per svegliare le persone utilizzando vibrazioni invece che segnali sonori. È controllato tramite un’app mobile connessa Wi-Fi che consente di programmare orari e durate. Per una consapevolezza efficace, il dispositivo è posizionato strategicamente sul letto, vicino all’utente. Questo dispositivo migliora la qualità della vita delle persone con perdite uditive, migliora la loro indipendenza e facilita la loro integrazione nella vita di tutti i giorni. Il progetto cerca di esplorare futuri adattamenti e miglioramenti tecnologici per migliorare la qualità della vita in altri aspetti. insegnanti: Giuliano Bernardis – Adrian Bianchi.

Nota speciale. Riciclare. Il progetto mira a realizzare un impianto di trattamento dei rifiuti patologici nella regione settentrionale di Santa Fe, in particolare ad Avellaneda. I rifiuti patologici sono rifiuti con proprietà tossiche o biologiche che possono danneggiare gli organismi viventi e inquinare l’ambiente, generati nell’assistenza sanitaria ai pazienti e nelle attività di ricerca e nella produzione di componenti biologici.

Oltre al contributo di 800.000 dollari per il primo progetto, il vincitore del 2° posto ha ricevuto 400.000 dollari, ore gratuite nello spazio Agenpia e nel branding; 2° con la gestione del tuo marchio.