I colori del Samsung Galaxy A34 sono filtrati e la verità è che sono molto belli

I colori saranno più luminosi del solito

È il telefono che è direttamente davanti alla gamma S in termini di qualità

Secondo AndroidPolice è apparso Nuovi render che mostrano l’aspetto fisico del Galaxy A34 In quattro colori molto interessanti: nero grafite, viola, lime e argento. Tali opzioni sono molto diverse e diverse da quelle che di solito vediamo nel marchio: bianco, blu, pesca e nero. Pertanto, i telefoni Samsung di fascia alta non della serie S offrono una varietà di colori davvero impressionante. L’A73 proponeva anche colori interessanti, come il verde menta.

Oltre ai nuovi colori, i nuovi rendering corrispondono agli stili rilasciati di recente che hanno colori più naturali, ma sembrano molto simili nell’aspetto fisico. Pertanto, questo mid-range ha anelli separati per ogni obiettivo, imitando così la forma del nuovo S23. Con l’obiettivo di ospitare i telefoni di punta del marchio.

Non si sa davvero quali siano le specifiche del marchio, ma racchiude un chip Exynos 1280 con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Inoltre, avrà uno schermo 6,5 pollici, FHD a 90 Hz + Super AMOLED Frequenza di aggiornamento. Inoltre, avrà una fotocamera con sensore principale da 48 MP e una batteria da 5.000 mAh, che ora è standard, e ha una ricarica rapida da 33 W.