I giochi Android arriveranno su Windows tramite l’app

(Pocket-lint) – Durante i Game Awards 2021, Google ha annunciato che porterà i giochi Android su un PC Windows tramite la sua app desktop “Google Play Games”.

L’app sarà sviluppata da Google e arriverà nel 2022 appositamente allo scopo di consentire la riproduzione dei giochi di Google Play su laptop, tablet e computer Windows. In risposta all’annuncio di Google, Greg Hartle, Product Manager per i giochi Android e Google Play, ha rilasciato una dichiarazione a molti significato di comunicazione , confermando che Google sta sviluppando un’app Google Play Games nativa per Windows:

“Google Play ha aiutato miliardi di persone a trovare e giocare ai loro giochi preferiti su più piattaforme, inclusi dispositivi mobili, tablet e ChromeOS. A partire dal 2022, i giocatori potranno provare i loro giochi Google Play preferiti su più dispositivi: passare senza problemi tra telefono Tablet , Chromebook e PC Windows in arrivo. Questo prodotto creato da Google porta il meglio dei giochi Google Play su più laptop e desktop e siamo entusiasti di espandere la nostra piattaforma per far divertire i giocatori. Giochi. Avrò altro da condividere presto!”

Secondo i rapporti, sembra che Google abbia creato questa app senza una partnership con Microsoft. La seguente app consentirà ai giocatori di riprendere i giochi sul proprio computer desktop, dopo averli giocati su un altro dispositivo, come un telefono, un tablet o un Chromebook. Non comporterà un flusso dal cloud. Sfortunatamente, Google non ha rivelato molto su come intende portare i giochi Android sui PC Windows.

Preparati per il tuo gioco @giochi Android preferiti sul tuo computer. Continua da dove avevi interrotto in qualsiasi momento. Google Play Games per PC in arrivo nel 2022.

In effetti, al momento sembra che Google stia solo scherzando sulla notizia, ma Pocket-lint ha contattato l’azienda per un commento.