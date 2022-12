I parenti di Pelé lo accompagnano in ospedale a Natale | Le notizie e le analisi più importanti in America Latina | Dott..

Ha accompagnato i parenti del leggendario Pelé a Natale (25.12.2022) all’ospedale di San Paolo, dove è ancora ricoverato a causa del cancro di cui soffre, secondo i post dei suoi figli sui social media.

Dopo la mezzanotte in quella regione del Brasile (04:00 CET), una delle figlie di Pelé, Kelly Nascimento, ha pubblicato una foto su Instagram con l’attuale moglie dell’ex calciatore, Marcia Aoki, e altri parenti, nell’ospedale Albert Einstein, dove ha viene ricoverato Exastro all’ospedale.

“Quasi tutti. Buon Natale. Gratitudine, amore, lavoro di squadra, famiglia. L’essenza del Natale. Grazie a tutti per tutto l’amore e la luce che inviate”, ha scritto Kelly nel post, che non includeva Pelé.

Nella foto con Kelly ci sono Flavia ed Edinho, che sono anche i figli di Pele, e le loro due nipoti, Sofia e Stephanie, tra gli altri.

Edinho, recentemente nominato allenatore del club Londrina (Paraná, sud), è arrivato sabato nella capitale San Paolo, dove ha raggiunto le sorelle per accompagnare l’82enne ex artigliere.

E ha scritto su Instagram, sotto una foto che gli teneva la mano: “Papà… la mia forza è per te”.

L’ex portiere si è recato al San Paolo nonostante si fosse scusato in precedenza: “Vorrei essere presente, ma sono impegnato nella mia missione qui (al club). Non sono un medico, non potrei davvero farne a meno”. ha detto in un’intervista pubblicata dal quotidiano di stato venerdì.

Venerdì sera, Kelly ha condiviso una foto mentre coccola Pelé nel letto d’ospedale dove è stato ricoverato dal 29 novembre, scrivendo: “Ancora qui, combattendo e credendo. Un’altra notte insieme”.

Sabato, l’ospedale non ha menzionato la salute dell’idolo storico, Canarinha.

JC (AFB, Globo)