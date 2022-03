Il Bahrain si prepara al rientro in Italia: “Lui è forte”.

Sony Colbrelli Joseph Truta trascorre le sue ultime ore all’ospedale di Girona. Italiano, entrato dentro Dopo la tappa di Sant Feliu de Guíxols da lunedì scorsoVolare “presto” nel tuo paese, Imparato come. Il Bahrain sta preparando tutto per il ritorno di Colbrelli nel suo Paese, e l’idea è che dovrebbe trovarsi su un aereo preparato, non un aereo regolare. “Si sente forte ed eccitato”, Hanno detto dal loro gruppo. All’età di 31 anni, e dopo essere arrivato secondo il giorno dell’inaugurazione, gli è stato diagnosticato un “battito cardiaco instabile e doveva essere defibrillato per determinare la causa”.

Un defibrillatore e l’équipe medica di Volta hanno evitato una possibile tragedia, Perché “se gli fosse successo durante l’allenamento o da solo, il risultato sarebbe stato molto peggiore”, insistono. Ora, l’italiano dovrebbe superare una serie di ulteriori test in un ospedale del suo paese “I test finora condotti non sono conclusivi” Erano del Bahrain, trascorrevano una notte “complicata” in un hotel a Platja d’Aro. Martedì con buone notizie, Tornò un po’ di silenzio. Aggiunge sei giorni già inclusi.

Ora, la domanda su cosa viene considerato nel contesto dell’Italia è se potrà competere di nuovo. “Sapere è solo l’inizio e dobbiamo aspettare altre prove”, sottolineano. Dopo l’incidente, hanno deciso di essere sullo sfondo del gioco con l’obiettivo di “recuperare il più possibile”. Dopodiché, è il momento di prendere una decisione con la squadra medica della Parigi-Roubaix, l’attuale campione d’Europa e attuale vincitore. Il Bahrain “spera” che la data del ritorno di Colbrelly in Italia venga confermata al più presto.