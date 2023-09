Il BdE insiste nel monitorare la capacità di Spagna e Italia di digerire i fondi UE

Italia e Spagna sono i due principali destinatari dei fondi europei Next Generation EU, mentre le loro economie, più esposte al settore dei servizi, sono state colpite più duramente dalla pandemia di Covid-19 rispetto ad altri paesi. Il Paese transalpino accederà a un totale di 191,5 miliardi di euro tra sussidi e mutui agevolati e la Spagna accederà 140.000 milioni di euro (più vicino alla metà, 69,5 miliardi, sotto forma di trasferimenti diretti). Tuttavia, l’arrivo di queste offerte tanto attese sta incontrando problemi di gestione, cosa che sta accadendo nei due paesi del Mediterraneo, ma anche in altri, secondo la Banca di Spagna (BdE).

Considerando questo ostacolo burocratico e gli ostacoli registrati negli investimenti, la società guidata da Pablo Hernández de Caz lo ritiene essenziale. La capacità di digerire queste risorse viene monitorata sia in questo esercizio che in quello successivo. Soprattutto per l’enorme impatto che si aspettano sulle rispettive economie. “Dati gli elevati importi di investimenti previsti nel 2023-2026, soprattutto in Italia e Spagna, è necessario monitorare la capacità di assorbimento nel 2023 e oltre, e tenere conto del significativo impatto atteso sulle prospettive macroeconomiche di questi paesi.”

Il Regolamento chiarisce nel suo articolo che la maggior parte dei pagamenti finora approvati sono legati all’introduzione di riforme legate a cambiamenti legislativi, generalmente più facili da attuare rispetto agli investimenti. “Un chiaro esempio è la Spagna, dove è stato attuato il 60% delle riforme Gli investimenti completati non hanno raggiunto il 10%“, sottolinea. Inoltre, sottolinea che la fine del 2026 serve per raggiungere gli obiettivi promessi alla Commissione europea e per ricevere gli ultimi fondi.

La Spagna e gli altri beneficiari, infatti, potranno presentare l’ultima richiesta durante la prima metà dell’anno, quando avranno completato tutte le riforme e gli investimenti previsti dal Piano di ripresa, transizione e resilienza. La società teme che il modello di revisione al ribasso mostrato nell’assorbimento dei fondi indichi “Rischi significativi” Gli obiettivi di investimento del meccanismo di ripresa e resilienza (RRM) “non sono stati pienamente raggiunti” entro la data prevista.

Altri tocchi di attenzione simili

Lo scorso luglio esisteva un’agenzia di rating Standard e scadente Sia l’Italia che la Spagna hanno avvertito che l’implementazione dei fondi europei richiederà più tempo di quanto inizialmente previsto (2026). “Questi paesi, così come altri governi che beneficiano di importanti aiuti dell’UE, sono sempre più propensi a chiedere una proroga per attuare progetti di investimento complessi che rispondano agli obiettivi climatici, alla digitalizzazione e alla coesione sociale”, ha affermato in una nota. .

Questo processo coincide con un momento Incertezza politica interna A causa del difficile incastro del puzzle parlamentare lasciato dalle elezioni del 23 luglio. I due partiti principali, PSOE e PP, stanno lavorando a pieno ritmo per raggiungere un accordo sugli investimenti e formare un governo, ma ci vorrà molto tempo prima che il processo – sia all’interno che all’esterno dell’esecutivo – lo accetti effettivamente. È vero che ci sarà un’estensione dei bilanci generali dello Stato nel 2024. Pochi giorni fa, la vicepresidente Nadia Calvino aveva promesso che la Spagna avrebbe potuto continuare con i fondi europei nonostante questa situazione. .

Bruxelles ritiene che durante l’estate siano stati compiuti molti progressi

Per ora, mercoledì, Bruxelles ha terminato il periodo ‘extra’ che si era concessa per verificare l’ammissione al piano di salvataggio, attraverso il quale la Spagna vuole sbloccare 10.000 milioni dalla quarta erogazione del NGEU, e optare per 84.000 milioni di prestiti. Già 2.600 milioni dal meccanismo REpowerEU. Da Bruxelles, lo stesso Calvino ha confermato che le autorità sociali e l’amministrazione spagnola sperano di chiudere “immediatamente le questioni pendenti”.

Lo confermano fonti della Commissione Europea a ‘La Información’ Durante l’estate sono stati fatti molti progressi E sono in corso discussioni costruttive con le autorità in vista di finalizzare presto la valutazione. “Comunicaremo l’esito della valutazione del piano rivisto non appena raggiungeremo quella fase”, dicono. In questo modo la Spagna potrà accedere alla seconda fase del progetto e, una volta ottenuta questa approvazione, Economia intende richiedere il quarto importo di aiuto diretto.