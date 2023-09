Un tour di una settimana nel Sud Italia più autentico

Napoli è una città da vivere, percorrere, sentire e, se possibile, cercare di capire. Spesso messa in ombra da altre città monumentali o innegabilmente belle del paese mediterraneo, è difficile essere in cima alla lista dei motivi per visitare l’Italia. Tuttavia, i suoi edifici completamente fatiscenti, il carattere dei suoi abitanti o la cartolina fatta di file di panni stesi tra gli stretti vicoli, sotto i quali centinaia di auto e moto sono parcheggiate senza ordine apparente, sono capaci di attrarre anche i viaggiatori più esperti.

Ecco dieci luoghi meno turistici di Parigi che vale la pena visitare Ulteriore

Passeggiare senza meta attraverso i labirintici sobborghi di Spaccanapoli, una delle tre arterie principali di Napoli, è tutto ciò che devi fare per immergerti nel ritmo della città. È come entrare in un’Europa diversa ed essere introdotti dal vociare di gente sempre di fretta: passanti, lavoratori, commercianti o fedeli diretti verso le tante chiese e altari del centro di Napoli. Fanno paura alcune liste delle città più pericolose del Vecchio Continente.

Dopo aver visitato alcuni dei punti salienti come la chiesa di San Severo e l’imponente vetrata della scultura del Cristo Velato al suo interno, il Duomo di Napoli, la grandiosa e neoclassica Piazza del Plebiscito o la bellissima Basilica di Santa Clara. Adornata da affreschi e colonne ricoperte di maioliche, è tempo di ammirare la prospettiva.

Per fare questo, non c’è niente di meglio che recarsi al Castello di San Delmo, da dove si può ammirare uno dei panorami più belli della città, da dove il Vesuvio si trasforma in un imponente e bellissimo modello dai toni pallidi che risaltano. Come da nessun’altra parte.

Per tornare al centro della città, una passeggiata per Il Quartiere Spagnolo, con i suoi vivaci ristoranti e pizzerie, i mercatini di prodotti tipici e, ancora una volta, i panni stesi in ogni angolo, sarà il tocco finale della due giorni. Puoi sempre allungarti se visiti uno degli interessanti musei della città, come il Museo Archeologico Nazionale o, per gli appassionati di arte contemporanea, il Museo Toneregina.

Il vulcano più pericoloso del mondo

Se hai trascorso un giorno o due in città, non puoi fare a meno di fissare lo sguardo – probabilmente decine di volte – sull’imponente Vesuvio, considerato il vulcano attivo più pericoloso del mondo circondato da una vasta popolazione. Una popolazione di oltre tre milioni.

La sua visita è praticamente obbligatoria e questo viaggio nel sud Italia ci lascia una delle immagini più drammatiche: fumarole, neri pendii vulcanici ed enormi e perfetti crateri che deliziano i viaggiatori più avventurosi.

La visita al Vesuvio e al Parco Nazionale in cui si trova può essere effettuata da soli o con un’escursione guidata, e sebbene raggiungere la sua vetta non comporti grandi difficoltà o impegno fisico, se si vuole apprezzare il panorama da altre angolazioni – un altamente raccomandato – sì, è obbligatorio utilizzare le escursioni in montagna.

Resti della tragedia

Prima di dirigersi verso sud, due importanti siti nei dintorni di Napoli riflettono l’entità della tragica tragedia causata dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

Quando la terra cominciò a tremare, nessuno nella piccola cittadina estiva di Ercolano credeva che, pochi minuti dopo, fiumi di lava e furiose nubi di fuoco e cenere avrebbero posto fine alla vita di tutti gli abitanti della città.

Lo stato di conservazione di Ercolano è davvero incredibile e potrebbe disturbare alcuni visitatori, ma la sua visita è un must per ogni appassionato di storia.

La vicina Pompei è forse meglio conosciuta per la vastità delle rovine e la mancanza di resti suggerisce di assumere una guida in grado di ricreare la vita quotidiana nella città romana in modo più dettagliato. Ben conservato come Ercolano, tuttavia, per le sue dimensioni, è altrettanto impressionante.

Un’isola del cinema

Tra tutte le isole che bagnano il Golfo di Napoli, Procida è la più accessibile – si raggiunge in meno di un’ora con la barca veloce da Napoli – ed è una delle più belle.

Nel 1994 ambientazione del film Procida Il postino e Pablo NerudaLa sua popolarità cominciò ad aumentare, e così anche il numero di visitatori che affluivano per vedere i quattro chilometri quadrati che quest’isola di colori pastello e angoli e fessure si estende per portare a casa le cartoline più perfette.

L’isola è anche un buon posto per mangiare pesce fresco, per la gioia dei visitatori che ogni mattina arrivano nei porticcioli e iniziano a riempire le stradine delle loro città con l’arrivo della prima barca del mattino.

Se desideri un’esperienza più autentica, la cosa migliore è trascorrere la notte in uno degli affascinanti lodge dell’isola, di cui la maggior parte dei visitatori può godere sulla via del ritorno sulla terraferma.

I borghi più belli della Costiera Amalfitana

Questo viaggio nel sud Italia si conclude nella bellissima Costiera Amalfitana, spina dorsale di una strada vertiginosa – per la sua natura tortuosa e la guida caotica dei suoi veicoli – che collega la colorata Vietri Sul Mare con la penisola sorrentina.

Nessuna città della Costiera Amalfitana può essere brutta o deludente, anche se la fama di solito va ad Amalfi, o alla più lussuosa – e più costosa – Positano, una passeggiata mattutina al mercato del pesce nella piccola cittadina balneare di Vietri Sul Mare. Una deviazione sulla strada per avvicinarsi a Setara o Sorrento.

In questa cittadina collinare, con vista sulla Costiera Amalfitana e la sua strada tortuosa che ti fa chiedere come sei riuscito a salire su una tale scogliera, c’è una visita irresistibile che rimarrà nella memoria di chi va. visitato

Questa è Villa Ruffolo, un luogo imponente circondato da giardini utopici che scompaiono sul mare, in cui svetta una grande torre costruita nel XIII secolo.

Ogni estate Ravello ospita un festival di musica e arte che commemora la visita di Richard Wagner in città nel 1880, quando si innamorò del fascino moresco di Villa Ruffolo, i cui giardini commoventi fanno ora parte dei palcoscenici principali del festival estivo.