Te lo porta il prezzo dell’olio extra vergine di oliva in un supermercato leader in Italia

Il prezzo dell’olio extravergine di oliva è già un dibattito nazionale e il suo prezzo, superiore a 10 euro al litro bottiglia, non ha ancora raggiunto il tetto massimo. La siccità e gli scarsi raccolti hanno ridotto significativamente di quasi la metà la produzione di oro liquido in Spagna, il principale esportatore mondiale.

Mentre l’aumento del prezzo dell’olio extra vergine di oliva è dilagante, sono diventati virali diversi video di spagnoli che vivono in altri paesi, raccontando quanto costa lì questo prodotto. È diventato popolare smettere di acquistare questo prodotto nei supermercati e rivolgersi direttamente alle cooperative per vedere l’offerta migliore, dove una bottiglia da cinque litri costa circa 40 euro.

Prima l’Irlanda, dove A TikToker Gli spagnoli hanno indicato 4,70 euro al litro. Poi è arrivata Porto Rico, dove un altro creatore di contenuti si è presentato in un noto supermercato della zona, nella sezione prodotti spagnoli, per 7,20 euro, un prezzo più alto, ma comunque inferiore a quello spagnolo.

Dopo l’Irlanda e Porto Rico venne Parigi. Un utente di Twitter ha pubblicato una foto in cui un litro di petrolio costa 5,32 euro, la metà del prezzo in Spagna. È interessante notare che nello stesso tweet un cittadino ha risposto indicando il prezzo di una bottiglia da un litro a Roma.

L’olio extra vergine di oliva costa 4,99 euro presso il principale supermercato italiano Gonad, in una foto pubblicata su Twitter. Inoltre l’etichetta è stata ridotta del 24% e prima costava 6,59. Un utente ha risposto a questo tweet dicendo che questo petrolio è locale e potrebbe essere dovuto al suo prezzo.

può leggere xataka, nonostante questo prezzo, il petrolio è aumentato in media del 50% in Italia e per gli stessi motivi della Spagna. Un anno fa un litro costava quattro euro, adesso costa più di otto, e in alcuni supermercati intorno ai 10 euro.

“Ad esempio, a Gonad, il principale supermercato italiano, il litro con la marca del distributore costa meno, 7 euro. Il marchio Farchioni, invece, arriva a 9,06 euro al litro”, hanno detto i media sopra citati riguardo al supermercato. Di cosa parla questo messaggio?

Perché questi prezzi?



Lo ha spiegato un esperto Quattro al giorno Perché pagare cinque euro al litro in paesi come l’Irlanda o il Regno Unito e talvolta quasi il doppio in Spagna?

“Questi oli avrebbero potuto essere commercializzati a un prezzo inferiore qualche mese fa”, ha spiegato Teresa Perez, direttore industriale di Spanish Olive Oil.

“Oggi in Spagna abbiamo un ciclo di prodotto più lungo, quindi i prezzi originali vengono inviati al consumatore prima”, ha sottolineato.

“Per capire meglio il concetto di riciclo: un consumatore in Spagna consuma circa 700 millilitri in tre settimane. Ciò significa che in tre settimane deve tornare all’outlet per comprare un’altra bottiglia. Un irlandese ci mette forse 10 mesi. Ritorno all’outlet per una bottiglia”, ha concluso.