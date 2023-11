Il campione del Super Bowl XLI Matt Ulrich è morto all’età di 41 anni

EvieLettura: 2 minuti.

Non sono ancora state rivelate le cause della morte del giocatore di Indianapolis avvenuta tra il 2005 e il 2006.

Ulrich è mortocampione con Indianapolis Colts Subordinare NFL dentro Super Bowl XLIÈ morto all’età di 41 anni, ha annunciato oggi, giovedì, il proprietario della squadra. Jim Irsay.

“Mi si stringe il cuore sapendo della sua morte Ulrich è morto. non lucido È stato con noi solo due stagioni, ma in tante ha lasciato il segno. Grande uomo, ho sentito che era un grande padre e un eroe energia. Le mie preghiere sono per la sua famiglia”, ha scritto Irsay sui suoi social network.

Matt Ulrich vinse il titolo del Super Bowl nel suo secondo anno con i Colts, che fu anche l’ultimo nella NFL. Servizio Tribune News tramite Getty Images

Allison UlrichGiovedì anche sua moglie ha condiviso un messaggio sulle sue reti.

“Come molti di voi sanno, il nostro unico amante non lucido È morto ed è in un posto migliore. non lucido, ti vogliamo bene. Ci manchi tanto. Vogliamo tutti che tu ritorni solo per un giorno. Un altro abbraccio. Anche un bacio. Un’altra risata. “Un’altra battuta”, ha scritto. Alison.

Ulrico Faceva parte Colts Chi ha vinto la coppa Vincenzo Lombardi Nella stagione 2006 come quarterback Peyton Manning. In questo Super Bowl XLI IL Colts Hanno vinto 29-17 Orsi di Chicago.

IL Colts Da quella stagione vengono ricordati perché stanno lottando per il titolo NFLnella partita finale Congresso americanoHanno sconfitto i potenti Patrioti del New England A Tom Brady.

Ulrich è morto È nato a Streamwood, nell’Illinois. Pratica questo sport fin dai tempi del liceo, dove giocava ed era il capitano della squadra Gatti selvatici del nord-ovest Come guardalinee offensivo.

Non è stato selezionato Progetto 2005ma è stato firmato prima Colts Come free agent quell’anno.

La sua ultima partita è stata con Indianapolis energia.

Dopo il suo pensionamento anticipato… Ulrico Si dedicò allo studio della salute dei giocatori di football americano negli Stati Uniti Università di Harvard.

Ha ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato e partner presso Profitable Ideas Exchange, una società in cui ha guidato un gruppo di lavoro per facilitare la crescita delle startup.

Attualmente era l’allenatore capo della Mountain Edge Athletics a Bozeman, nel Montana.