Il film in cui Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono incontrati e che ha rovinato la carriera del suo regista è uscito su Netflix

Poche ore fa ti ho detto che Ben Oltre 100 storie arrivano su Netflix Ad ottobre valeva la pena salvarlo ‘identificazione’Un meraviglioso film horror con protagonista John Cusack e Ray Liotta. Oggi è il momento di fare qualcosa di diverso, perché vi parlerò anche di un altro film entrato a far parte del catalogo di quella piattaforma, ma questa volta non mi vedo nelle condizioni di consigliarlo. intendo Relazione Seria (Gigli).

Che completo fallimento

Ricordato principalmente per essere il film in cui si sono incontrati Ben Affleck e Jennifer Lopez“Dangerous Relationship (Gigli)” è uno dei più grandi fallimenti della storia del cinema, essendo anche il nastro che ha distrutto la carriera di Martin Sacerdote. Non che fosse al suo meglio subito dopo la buca precedente con “Conosci Joe Black?”ma è un peccato che il responsabile dei titoli leggendari piaccia Il super detective di HollywoodE il volo di mezzanotte anche Essenza di donna Non ho mai più fatto un film.

Questo non vuol dire che “relazione seria (Gigli)” Un disastro a tutti i livelli. Lo stesso Affleck lo descriverebbe anni dopo come “Era una specie di testa di cavallo sul corpo di una mucca“E’ un peccato, perché la storia da parte sua è avvincente con lui che interpreta un giovane delinquente che rapisce il fratello del pubblico ministero, mentre lei è una donna lesbica che è stata picchiata e deve assicurarsi che il personaggio interpretato da Affleck sia all’altezza del patto.

Il problema è che dopo di che nulla è stato preservato, da a Affleck ha dato una delle peggiori esibizioni della sua carriera Quindi non c’era nessun posto dove portarlo. E nell’arco di due ore il tempo diventa eternità. Non ha senso che gli attori con un talento dimostrato a volte si esibiscano lì, tipo Al Pacino o Christopher Walken.

Per darti un’idea di disastro economico, “A Dangerous Relationship (Gigli)” è costato $ 75 milioni e ha incassato poco più di $ 7 in tutto il mondo. In termini di arte, lascio a te la scelta se vale la pena dargli un’occhiata…

