Il fondatore di Zcash lascia Electric Coin e nomina un nuovo CEO

Zuko Wilcox si dimette dalla carica di CEO di Electric Coin Company, il team dietro la criptovaluta Zcash incentrata sulla privacy. (Zeke).

Lunedì l’ECC ha annunciato un cambio di leadership, con Josh Swihart destinato a sostituire Wilcox.

Immagine di Wilcox che parla della storia della privacy online. Fontana: ECC

Swihart ha lavorato in precedenza presso ECC come uno dei vicepresidenti per la crescita dell’azienda da ottobre 2018 ad agosto 2023, ma ha preso un congedo di quattro mesi dal lavoro come investitore part-time presso la società di servizi di investimento Denver Angels in Colorado. secondo LinkedIn.

“Siamo fiduciosi nella leadership di Josh nel creare un adattamento del prodotto al mercato, nello sbloccare nuove partnership e collaborazioni, nel migliorare l’usabilità di Zcash e nell’aumentare l’adozione”, ha affermato ECC in un post datato 18 dicembre.

“Oltre alla visione di ECC e alla passione ottimista per Zcash, Josh ha un forte background commerciale, tecnico e di prodotto”, ha aggiunto la società.

Non posso iniziare da nessun’altra parte se non per offrire gratitudine e rispetto @Zuko. Ha dato vita a Zcash e ne è stato il portabandiera, non solo dell’impresa ma anche della libertà umana. È un eroe. -Josh Swihart (@jswihart) 18 dicembre 2023

Non posso iniziare da nessun’altra parte se non per offrire gratitudine e rispetto @Zuko. Ha dato vita a Zcash e ne è stato il portabandiera, non solo dell’impresa ma anche della libertà umana. È un eroe.

Swihart ha affermato che nei prossimi mesi la società si concentrerà sull’aumento dell’utilità di Zcash attraverso prodotti incentrati sull’utente e sul miglioramento della posizione finanziaria di ECC.

Wilcox, che si definiva “un sostenitore della massima libertà dell’uomo”, riflessione Positivamente il tempo che ha trascorso a costruire Zcash da zero in un post su Medium datato 18 dicembre:

“È stata un’esperienza straordinaria e sarò sempre grato di aver avuto l’opportunità di vivere nella realtà uno dei miei sogni di fantascienza.”

Tuttavia, Wilcox ha detto che sarebbe stato meglio per lui e l’azienda separarsi. “Non penso che questa confusione tra Zcash e me personalmente sia salutare per me, e non penso che sia salutare per Zcash”, ha detto.

“Il ruolo di Zcash nella storia umana sarà molto più grande di quello di qualsiasi individuo”, ha aggiunto Wilcox.

Il co-fondatore di Zcash ha ammesso di essere in disaccordo con Swihart su come far avanzare al meglio Zcash, ma ha detto che i due non sono mai stati in disaccordo sul “perché”.

Wilcox continuerà a ricoprire il ruolo di direttore nel consiglio di amministrazione di The Bootstrap Project, la società madre di ECC. Anche Alan Fairless, Christina Jarman, Michelle Lai e Zaki Manian fanno parte di questo consiglio.

Zcash è una blockchain e una criptovaluta incentrata sulla privacy lanciata il 29 ottobre 2016. ECC è stata fondata due anni fa, nel 2014.

ZCash è basato sul codice sorgente Bitcoin, come Bitcoin (BTC)Ha una fornitura fissa di 21 milioni di monete.

La notizia non ha avuto un impatto materiale sul prezzo di ZEC, che attualmente è pari a 28,8 dollari. secondo La regina Geco.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.