Il governo colombiano ha stanziato un budget storico per l’istruzione

Secondo i dati forniti, l’importo supera i 70mila miliardi di pesos, ovvero 17,3 miliardi di dollari, una cifra superiore ai 57mila miliardi nel 2023.

Questa disposizione consentirà continui progressi nel rispondere ai bisogni e ai requisiti per quanto riguarda l’assistenza alla prima infanzia, le infrastrutture educative, l’alimentazione scolastica, la qualità dell’istruzione e l’accesso e la permanenza nel sistema educativo a tutti i livelli.

Permetterà inoltre di raggiungere obiettivi di benessere e di rispettare gli accordi con insegnanti, studenti e istituzioni educative.

Durante la rendicontazione di questo portafoglio tenutasi a Buenaventura, corrispondente al periodo dal 7 agosto 2022 al 31 ottobre 2023, il ministro dell’Istruzione, Aurora Vergara, ha anche evidenziato “l’università nella vostra zona”.

L’iniziativa, introdotta dal presidente Gustavo Petro lo scorso luglio, mira a garantire che l’istruzione superiore sia un diritto per tutti i giovani del Paese.

Permetterà loro di accedere a programmi accademici rilevanti per le loro regioni, indipendentemente dal loro status socioeconomico.

Questa iniziativa comprende misure per espandere la copertura e una politica gratuita che mira a creare 500.000 nuovi posti in un periodo di quattro anni affinché i giovani possano accedere ai programmi accademici.

Altre aree coperte da questo programma riguardano l’adattamento degli spazi educativi, i programmi di trasferimento immediato all’istruzione superiore, la trasformazione del sistema di garanzia della qualità dell’istruzione e il sistema educativo completo.

Da segnalare anche la realizzazione del programma PAE+, per garantire cibo, al di fuori del calendario scolastico, a 600.000 ragazzi e ragazze in 109 comuni di 17 province, 365 giorni all’anno.

Il Ministro ha sottolineato che un altro risultato ottenuto è la presentazione del progetto di legge legislativa al Congresso della Repubblica, che mira a riaffermare il carattere dell’istruzione come diritto fondamentale per tutti i colombiani.

Questo regolamento mira ad espandere gradualmente l’accesso all’istruzione dalla prima infanzia all’istruzione superiore.

Ha inoltre osservato che il governo nazionale ha dato la priorità all’inclusione di 10.400 insegnanti nel corpo docente ufficiale per il periodo 2024, con un investimento di 750 miliardi di pesos.

Sono stati inoltre aperti 20.000 posti per la formazione post-laurea, 5.000 posti per la formazione completa per gli studenti delle scuole regolari e 1.239 posti per nuovi consulenti scolastici nei comuni per il reinserimento degli ex combattenti.

mgt/otf