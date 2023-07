Il Guanajuato Film Festival mostrerà l’impatto dell’intelligenza artificiale su quest’arte

Questo contenuto è stato pubblicato il 05 luglio 2023 – 22:47







Città del Messico, 5 luglio (EFE). – Il Guanajuato International Film Festival (GIFF) darà risalto nella sua programmazione all’impatto dell’intelligenza artificiale (AI) nel campo artistico, ha spiegato la direttrice dell’evento Sarah Hoch mercoledì in Messico. città.

“Questo festival cinematografico guarderà anche al futuro e ai grandi problemi che pone l’intelligenza artificiale”, ha affermato Hoch.

E nella 26a edizione del festival, che si svolgerà dal 20 al 31 luglio, il direttore ha annunciato che il festival realizzerà un’implementazione completa dell’intelligenza artificiale in tutti i suoi campi per acquisire esperienza ed esprimere preoccupazione per questa nuova tecnologia.

Ha sottolineato che “ci sono film al festival prodotti da Amnesty International”.

Hoch ha sottolineato che questo tipo di tecnologia ha apportato una notevole facilità al processo di realizzazione del film, ma a poco a poco le persone potrebbero essere escluse dall’industria.

“Tutto questo ci sfida ad essere forti ea costruire standard. Rischiamo di essere travolti da questa ondata”, ha predetto l’attrice Arcelia Ramirez, aggiungendo che la legislazione deve essere approvata al riguardo.

A sua volta, Tita Lombardo, produttrice cinematografica messicana, ha affermato che sarebbe molto difficile sostituire l’essere umano nel teatro, pur ammettendo la sua preoccupazione per quella che considera una “nuova epidemia”.

In questo festival verranno proiettati un totale di 201 film provenienti da 49 paesi. Inoltre, ci saranno 32 anteprime di film americani, 53 film messicani e 37 di altri paesi.

All’interno delle varie sezioni del festival sono incluse categorie come “Mexican Feature Films”, dove saranno proiettati un totale di 13 film.

Inoltre, 10 cortometraggi provenienti da 11 paesi diversi parteciperanno alla sezione “Cortometraggi”.

Il festival onorerà diversi artisti come Arcelia Ramírez, la cantante Joan Báez o il regista messicano Luis Estrada, tra gli altri.

Alla conferenza stampa ha preso parte l’Ambasciatore svizzero in Messico, Pietro Pivaretti, Paese che sarà protagonista del festival con alcune produzioni e la presenza di registi e musicisti come special guest.

“È un grande onore essere presente con otto atti. Vogliamo presentare un settore poco conosciuto e dichiarare che la Svizzera non è solo montagne verdi”, ha aggiunto l’ambasciatore.

Inoltre, vari eventi come “Cinema Among the Dead” si terranno in tre pantheon situati in diverse città dello stato.

Non mancheranno eventi per promuovere il cinema LGBT come il cosiddetto “Midnight Madness”, che proietterà 12 cortometraggi provenienti da nove Paesi. EFE

