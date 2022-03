Il Paraguay subisce un grave infortunio a Robert Morales e continua ad aggiungere sconfitte nella partita contro il Perù

La nazionale del Paraguay ha annunciato che si è infortunato il suo calciatore, Robert Morales, che ha segnato uno dei gol della vittoria per 3-1 sull’Ecuador. E la nazionale ha annunciato attraverso i social che l’attaccante è rimasto ferito Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, lesione del menisco, lesione del legamento collateralequindi non sarà prima La scelta del Perù.

Morales è stato gravemente ferito e mancherà il Paraguay. Twitter: @Albirroja

La squadra di Barros Schelotto continua ad aggiungere vittime. Per quelli già noti per aver penalizzato Miguel Almiron, Gustavo Gomez, Blas Riveros e Matias Villasante, Alberuga ora non avrà più Morales, che secondo lui è in rete contro l’Ecuador.

Morales è stato colpito duramente all’inizio della partita e ha deciso di resistere ancora qualche minuto per la prova e ha segnato 1-0 in 10 minuti della prima fase. Tuttavia, non poteva continuare e alla fine fu costretto a sostituirlo all’età di 15 anni con Angel Romero.

Il Paraguay si reca a Lima dopo essere già stato eliminato dai playoff ed essere stato il caldo protagonista: Se sei sconfitto o in parità contro il Perù, puoi servire il Play of Colombia su un piatto d’argento, che dovrebbe sconfiggere il Venezuela nell’ultimo giorno.