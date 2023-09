Il peso messicano riduce i guadagni dopo il messaggio di aumento dei tassi della Fed

città del Messico – Il 20 settembre il peso messicano è riuscito a superare il livello psicologico di 17 dollari per dollaro Prima degli annunci di politica monetaria, però, la Federal Reserve ha reagito durante la giornata al messaggio dell’organismo di mantenere l’indice ai livelli massimi per un periodo di tempo più lungo.

La valuta messicana ha invertito la tendenza all’inizio della giornata con un calo dello 0,04% per raggiungere MX$ 17,0914 per unità (Città del Messico 13:59). Quanto sopra vista la promozione Indice del dollaro Dello 0,20%, arrivando a 105.341 punti (Città del Messico, 14:01).

Lui Il peso messicano ha reagito al messaggio della FedLo afferma il vicedirettore dell’Analisi economica e finanziaria di CiBanco, James Salazar. “Lascia la porta aperta per un nuovo aumento, se necessario”.

reazione Peso messicano Lo stratega ha spiegato che è stato limitato, anche se negativo, raggiungendo un prezzo di 17,05 dollari. Il mercato attendeva il messaggio della Fed e le aspettative sulla crescita economica, sull’inflazione e sui tassi di interesse.

L’Autorità Monetaria stima che il tasso di interesse raggiungerà il 5,10% entro il 2024. Ciò indica che il tasso di interesse sarà ai suoi livelli massimi per un periodo di tempo più lungo. La percentuale di riduzione sarà quindi inferiore a quella proposta nell’ultima riunione, che era del 4,60%.

Lui Peso messicano È stata la tredicesima valuta a subire le maggiori perdite rispetto al dollaro, su un paniere di 23 valute emergenti. Durante la giornata, ha registrato un massimo di 16,9988 dollari per unità (Città del Messico 10:59) e un minimo di 17,0975 dollari per unità.

Come previsto, la Federal Reserve ha mantenuto invariati i tassi di interesse, lasciandoli in un range compreso tra il 5,25% e il 5,50%. Si prevede inoltre un aumento economico del 2,1% per quest’anno, rispetto all’1% di giugno. Per quanto riguarda i livelli di inflazione, la percentuale degli iscritti è salita al 3,3% rispetto al 3,2% precedente al 2023; Mentre l’anno successivo è rimasta invariata (2,5%).

“Se l’attività, l’occupazione e l’inflazione si modereranno più del previsto, il Comitato probabilmente lascerà invariato l’obiettivo dei fondi federali per il resto dell’anno.” In Messico, tenendo presente che l’inflazione continua a rallentare, ma dato che le sue prospettive rimangono incerte, stimiamo che Banxico non annuncerà modifiche al tasso obiettivo la prossima settimana”, ha scritto in un’analisi il capo economista di BX+ Alejandro Saldaña.

Con questo annuncio, il differenziale di prezzo tra Messico e Stati Uniti mantiene un divario di 575 punti base, che dovrebbe continuare, almeno fino a novembre, ad attrarre investimenti in pesos messicani.