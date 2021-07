Il presidente Joe Biden ha promesso che “con ogni probabilità” ci saranno nuove restrizioni negli Stati Uniti a causa del recupero dei casi Covit-19.

Il presidente Joe Biden ha promesso nuove restrizioni agli Stati Uniti “con ogni probabilità” a causa della recrudescenza dei casi di COVID-19 (foto: selezionatori)

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto venerdì In risposta all’aumento dei casi di COVID-19, negli Stati Uniti verranno imposte “con ogni probabilità” nuove misure di controllo.

Alla domanda se gli americani dovrebbero aspettare Nuovi suggerimenti o nuove restrizioni A nome dei funzionari sanitari, il presidente ha risposto “con tutti i mezzi” prima di lasciare la Casa Bianca in elicottero per il fine settimana di vacanza.

Non specifica quali azioni possono essere intraprese.

Mentre la variante delta si diffonde, gli Stati Uniti riappaiono nei casi COVID-19, Molto contagioso.

La campagna vaccini negli Stati Uniti procede a rilento (foto: blogger)

Tuttavia, Biden ha affermato che giovedì è stata una “buona giornata” nel paese in termini di vaccinazione.

“Quasi un milione di persone sono state vaccinate”, ha detto La sua amministrazione sta riattivando la fiacca campagna di vaccini. “Spero che le persone stiano iniziando a rendersi conto di quanto sia necessario”, ha detto il presidente.

Funzionari sanitari Anche a chi è stato vaccinato si consiglia questa settimana di indossare la mascherina al chiuso In aree con alti tassi di infezione.

Vaccini Montessori

Tra le misure adottate dal governo federale c’è l’inasprimento delle norme sanitarie per i suoi milioni di dipendenti che ora devono essere vaccinati o indossare maschere e persino sottoporsi a controlli di routine nelle aree in cui si verificano determinati casi.

Il presidente Joe Biden ha adottato una serie di misure per vaccinare contro il COVID-19 negli Stati Uniti, in cui milioni di dipendenti federali devono essere vaccinati o rispettare continue restrizioni.Secondo una dichiarazione della Casa Bianca rilasciata giovedì.

Il presidente Biden non ha specificato quale azione potrebbe essere intrapresa (Foto: Bloggers)

“Coloro che non dimostrano di essere completamente vaccinati” devono indossare una maschera al lavoro indipendentemente dalla loro posizione, mantenere una distanza fisica dagli altri dipendenti e “soddisfare i requisiti di screening settimanalmente o due volte a settimana”.Lo afferma il rapporto, pubblicato poco prima del discorso di Biden.

Inoltre, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden chiederà al Pentagono di aggiungere i vaccini anti-Govt-19 all’elenco dei vaccini obbligatori dell’esercito americano perché sono utilizzati “in tutto il mondo”. La malattia è diffusa, ha affermato la Casa Bianca in una nota.

L’annuncio di Biden sui dipendenti del governo è un tentativo di spingersi fino a dove la sua autorità gli consente di portare avanti la campagna di vaccinazione negli Stati Uniti., Che è diminuito in modo significativo negli ultimi due mesi.

Il presidente non può ordinare a tutti gli americani di essere vaccinatiIn un paese come gli Stati Uniti, dove la libertà individuale è molto rispettata, qualcosa che può essere fatto solo dai governi statali e locali sarebbe molto controverso.

Quello che può fare è dare un ordine a coloro che lavorano per il governo federale, che non vogliono arrivare al punto di costringerli a vaccinarsi, ma vogliono dare loro una “opzione” per non farlo, secondo il White Casa.

(Con informazioni da AFP)

Leggi: