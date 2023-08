Il pubblico ministero svizzero archivia l’inchiesta nei confronti dell’ex pubblico ministero e di Infantino per aver tenuto incontri privati

L’ufficio del procuratore generale svizzero ha chiuso un’indagine lunga anni sugli incontri non annunciati che l’ex pubblico ministero ha avuto con il presidente della FIFA Gianni Infantino durante le indagini sul calcio internazionale.

La stampa svizzera ha riferito venerdì che Michael Lauber, che ha perso la carica di procuratore federale svizzero a causa dei suoi incontri con Infantino, è stato informato dell’intenzione dei procuratori speciali di chiudere le indagini.

L’avvocato di Lauber, Lorenz Erne, ha confermato all’Associated Press via e-mail che gli era stato detto che l’indagine era chiusa.

I procuratori speciali, Ulrich Weder e Hans Maurer, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento. Né la FIFA ha confermato se Infantino non sia più sospettato.

Lauber era indagato per possibile abuso di ufficio pubblico, e Infantino è stato accusato di istigazione a lui in un caso sorto dopo le denunce di altri residenti svizzeri, i cui nomi non sono stati resi noti.

Lauber e Infantino hanno avuto due incontri senza preavviso nel 2016, poco dopo l’elezione del presidente della FIFA e durante le indagini del procuratore del calcio svizzero. Questa indagine è stata condotta in parallelo con il caso del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti.

Entrambi hanno insistito sul fatto di non ricordare i dettagli degli incontri e che erano noti per far parte di una serie di fughe di calcio pubblicate dalla rivista tedesca Der Spiegel.

Mesi dopo, ulteriori notizie di stampa rivelarono un terzo incontro nel giugno 2017 in un albergo di Berna. Ed entrambi hanno nuovamente confermato di non ricordare i dettagli di quanto detto.

Lauber è stato rimosso dalla sua posizione di procuratore generale nel 2020 dopo che è stato rivelato che aveva ingannato e ostacolato l’ufficio di sorveglianza che controlla i pubblici ministeri federali.

Il primo procuratore speciale, Stefan Keeler, è stato successivamente licenziato da un tribunale federale dopo che Infantino si è lamentato di parzialità.

Wedder e Maurer hanno preso il caso e interrogato Infantino a gennaio dopo essere tornato in Svizzera dalla Coppa del Mondo in Qatar.