Il terzo elenco dei principali argomenti della giornata da Prensa Latina

Curatori: Roberto Hernandez Solano e Roberto Garcia Hernandez

Francia: Cuba resiste e avanza nonostante il blocco, conferma il Primo Ministro

Il Primo Ministro di Cuba, Manuel Marrero, ha parlato oggi qui delle sfide che l’Isola deve affrontare a causa del blocco e dell’ostilità degli Stati Uniti, ed ha riaffermato la sua volontà di resistere e di portare avanti i propri sforzi.

Francia: La Francia ha condannato la trasgressione del blocco imposto a Cuba

L’Associazione cubano-francese per la cooperazione (CubaCoop) ha condannato oggi la portata extraterritoriale del blocco statunitense imposto all’isola e ha chiesto l’unità d’azione mondiale contro questa politica.

Nazioni Unite: Lo Zimbabwe chiede la revoca del blocco statunitense contro Cuba

Lo Zimbabwe ha chiesto oggi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la revoca del blocco commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

Nazioni Unite: La Russia chiede la revoca del blocco statunitense contro Cuba

Noi, insieme alla stragrande maggioranza dei paesi, chiediamo l’immediata revoca del blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba, lo ha espresso oggi il rappresentante della Russia, Vasily Nebenzia, nella sede delle Nazioni Unite.

ONU: L’Angola afferma che il blocco statunitense di Cuba viola i diritti umani

Il rappresentante dell’Angola presso le Nazioni Unite, Francisco José da Cruz, ha affermato oggi che il perdurare del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba viola i diritti umani, in primo luogo il diritto allo sviluppo.

Nazioni Unite: L’Etiopia rinnova il suo appello a revocare il blocco contro Cuba

L’Etiopia ha reiterato oggi qui il suo appello per la revoca del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba e ha incoraggiato un dialogo aperto e costruttivo tra le due parti.

Nazioni Unite: L’ambasciatore del Venezuela presso le Nazioni Unite ritiene superato il blocco imposto a Cuba

L’ambasciatore supplente del Venezuela presso le Nazioni Unite, Joaquin Pérez, ha definito oggi obsoleto il blocco imposto a Cuba, “una politica che non ha raggiunto e non raggiungerà il suo obiettivo”.

Nazioni Unite: Il Gruppo dei 77 e la Cina chiedono la fine del blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba

L’Uganda, a nome del Gruppo dei 77 e della Cina, ha chiesto oggi agli Stati Uniti davanti alle Nazioni Unite di porre fine al criminale blocco economico, finanziario e commerciale imposto a Cuba.

Nazioni Unite: Il Venezuela chiede la fine del blocco imposto a Cuba e la fine dei doppi standard

Il Venezuela ha chiesto oggi la fine dei doppi standard seguiti dagli Stati Uniti e ha reclamato la fine della politica di blocco che quel paese pratica contro Cuba da più di sessant’anni.

Nazioni Unite: Il Sudafrica sostiene Cuba presso le Nazioni Unite nella rimozione del blocco

Il Sudafrica ha ribadito il suo appoggio di principio presso le Nazioni Unite alla risoluzione in discussione oggi sulla necessità di porre fine al blocco economico imposto dagli Stati Uniti contro Cuba.

Nazioni Unite: Il blocco imposto a Cuba è superato, come afferma Trinidad e Tobago alle Nazioni Unite

Trinidad e Tobago ha ribadito oggi alle Nazioni Unite la sua opposizione al blocco economico, commerciale e finanziario che gli Stati Uniti impongono a Cuba da più di 60 anni.

Nazioni Unite: L’Argentina ha confermato alle Nazioni Unite che il blocco imposto dagli Stati Uniti a Cuba è inaccettabile

La Rappresentante Permanente dell’Argentina presso le Nazioni Unite, María del Carmen Squive, ha affermato oggi che il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti contro Cuba è immorale, ingiusto, illegale e inaccettabile.

ONU: La Dominica chiede agli Stati Uniti di rimuovere Cuba dalla lista unilaterale

La Dominica ha chiesto oggi agli Stati Uniti di revocare il blocco economico, commerciale e finanziario contro Cuba e di rimuovere l’arcipelago dalla lista unilaterale dei paesi che presumibilmente sponsorizzano il terrorismo.

Nazioni Unite: La Namibia chiede alle Nazioni Unite di porre fine al blocco imposto a Cuba

La Repubblica della Namibia ha chiesto oggi all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la fine del blocco economico, commerciale e finanziario imposto dagli Stati Uniti a Cuba.

Nazioni Unite: Il Messico chiede alle Nazioni Unite di porre fine al blocco economico imposto a Cuba

Oggi il Messico ha reiterato il suo appello agli Stati Uniti affinché ponga fine al blocco economico, commerciale e finanziario che impone a Cuba da più di 60 anni.

Nazioni Unite: Eritrea: Il blocco imposto a Cuba è una vergogna per il multilateralismo

L’Eritrea ha descritto oggi il blocco economico, commerciale e finanziario imposto dal governo degli Stati Uniti a Cuba per più di 60 anni come una vergogna per il multilateralismo.

Nazioni Unite: Manwal esorta gli Stati Uniti a porre fine al blocco imposto a Cuba

Il Movimento dei Paesi Non Allineati ha esortato gli Stati Uniti ad aderire alle risoluzioni dell’ONU e a porre fine al blocco contro Cuba, ha detto oggi il rappresentante dell’Azerbaigian Yashar Aliyev.

Nazioni Unite: Celak chiede alle Nazioni Unite di revocare il blocco americano contro Cuba

Il Gruppo degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC) ha chiesto oggi alle Nazioni Unite la revoca del blocco imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, rilevando che esso è gravemente ed ingiustificatamente dannoso per la popolazione dell’arcipelago.

Nazioni Unite: Il regime della SICA chiede alle Nazioni Unite di porre fine alle misure di blocco contro Cuba

“Chiediamo la fine immediata dell’inclusione arbitraria e ingiusta di Cuba nella lista degli stati sponsor del terrorismo”, ha dichiarato oggi l’Ambasciatrice di El Salvador, Igriselda Lopez.

Argentina: Il governo condanna l’attacco israeliano alla Striscia di Gaza

Oggi il governo argentino ha chiesto la fine delle violenze e ha condannato l’attacco lanciato dalle forze israeliane contro il campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, che ha provocato centinaia di morti e feriti.

Brasile: il Brasile ha evacuato 32 persone dalla Cisgiordania

Oggi, il governo brasiliano ha evacuato 32 residenti della Cisgiordania, in un’altra fase del cosiddetto processo di ritorno pacifico, a seguito del conflitto israelo-palestinese.

Brasile: Lula accetta un programma che riprende gli affari rimasti in sospeso in Brasile

Il presidente Luiz Inacio Lula da Silva ha approvato oggi la legge che stabilisce un programma per riprendere le questioni in sospeso che dipenderanno dall’interesse degli stati e dei comuni del Brasile.

Perù: Respingono la sentenza che lascia impunito l’omicidio di un leader sindacale

Oggi, la sentenza che ha assolto gli autori dell’omicidio del leader sindacale peruviano Pedro Huelca e dei suoi diretti autori merita molteplici espressioni che denunciano l’impunità del crimine commesso 31 anni fa.

Colombia: il governo respinge le misure israeliane contro la Palestina

Il governo della Colombia ha espresso oggi il suo fermo rifiuto degli attacchi lanciati dalle forze di sicurezza israeliane a Gaza contro aree civili densamente popolate.

Giordania: la Giordania richiama immediatamente il suo ambasciatore in Israele per consultazioni

Oggi la Giordania ha deciso di richiamare immediatamente il suo ambasciatore in Israele per consultazioni, in segno di protesta contro l’aggressione alla Striscia di Gaza.

PANAMERICANO: Lo speed rowing debutta senza sorprese a Santiago 2023

Lo speed rowing ha fatto il suo debutto oggi ai Giochi Panamericani del 2023, con i favoriti nelle tre discipline in competizione che hanno vinto i biglietti per il dibattito sulle medaglie.

