Il Tottenham aggrava l’infortunio dei Clippers nonostante il ritorno di George

San Antonio Tottenham Ieri sera hanno preso d’assalto il noto Staples Center con una chiara e clamorosa vittoria su Los Angeles Clippers 116-92. I texani hanno superato l’avversario dal primo momento, anche al ritorno Paul George ai ranghi di Los Angeles.

il tagliaunghie Sono in crisi. Questi sono di Tai Lu Stanno facendo fatica a trovare una certa consistenza in questa stagione e infortuni e infortuni non aiutano a dare un’immagine di stabilità in pista.

la notte scorsa, Sant ‘Antonio Era un cilindro. Otto alla fine del primo quarto, 14 in vantaggio nel primo tempo e 27 punti di differenza dopo tre quarti. Nell’ultimo round, si sono rilassati, si sono lasciati trasportare e hanno fatto un buon lavoro.

Furono tutti, in maniera corale, coloro che parteciparono alla vittoria. gli amici Greg Popovich Hanno fatto un incontro emozionante, hanno condotto la partita per la loro squadra, ognuno a modo suo.

Hanno tutti superato i 10 punti e basta Dignità Murray capocannoniere, raggiungere un Tripla doppia con 24 punti, 12 rimbalzi, 14 assist Più 4 furti. Il playmaker sta vivendo un anno fantastico.

Oltre a Murray, forza Keldon Johnson (12-12) e Jacob Boeltel (17-11-5) La vernice era devastante per i tagliatori. San Antonio ha distrutto tutto ciò che la gente del posto ha cercato di creare schiacciandolo con la sua difesa soffocante.

Paul George Era il numero uno nel punteggio, ma era tutt’altro che decisivo o condizionante per nulla. La sua rimonta dopo l’infortunio è graduale, anche se ieri sera ha giocato 31 minuti in cui ha aggiunto 25 punti, 6 borse e 6 assist a canestro.

Nessun altro ha mai avuto davvero successo nella squadra di L.A., che vale solo la pena menzionare, oltre a PG, potrebbe essere Ivica Zubak Che ha fatto una doppia doppia 12 punti e 12 rimbalzi aggiungendo anche 3 muri.

il speroni Vanno a recuperare il terreno perso all’inizio della stagione, con un punteggio di 12-18 che li mette lontano dalla vetta della classifica. il tagliaunghie, 16-15, hanno cercato di salvare il possibile da una crisi che minacciava di divorarli.

