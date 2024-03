In che modo il sistema di raffreddamento della Red Bull F1 è stato essenziale a Jeddah?

Anche se la RB20 è rimasta indietro rispetto al team Haas che era in testa alla classifica delle velocità massime, così è stato Che bilancia meglio le sue prestazioni tra rettilinei e curve.

Sebbene i livelli delle ali siano spesso fondamentali nel determinare il carico aerodinamico di una squadra, ciò che è stato interessante in Arabia Saudita è stato il modo in cui la Red Bull è riuscita a migliorare le proprie opzioni con Per la RB20 erano già previste modifiche al telaio.

Il team austriaco ha testato diverse parti Riduzione del raffreddamento del veicoloPerché chiudere completamente il telaio significa meno resistenza e più velocità sul rettilineo.

Grazie al modo così intelligente in cui la Red Bull ha progettato la sua RB20, le modifiche possono essere apportate in molti modi diversi, poiché la vettura ha il potenziale per ottenere prestazioni migliori Scatola Relativamente convenzionale, anche con prese d'aria verticali e orizzontali piuttosto sottili e prese d'aria dell'altro tipo boccaglio Accanto alle zampe posteriori dell'areola.

Confronto del raffreddamento del Red Bull RB20 immagine: Giorgio Piola

Ma non finisce qui, perché è successo anche questo Opzioni più diverse per rimuovere il calore interno dall'auto, oltre alle consuete uscite sul cofano posteriore.

Ciò include un paio di pannelli della griglia su entrambi i lati del cofano, che si è scoperto per la prima volta questo fine settimana essere bloccabili (freccia bianca sopra).

Sono disponibili diverse opzioni anche nella parte superiore del cofano, con entrambe le griglie e una porta posteriore più grande che può aprirsi anche sul pannello superiore.

Confronto dell'ala posteriore della Red Bull RB20 immagine: Giorgio Piola

Per quanto riguarda l'ala posteriore a basso carico aerodinamico utilizzata dalla Red Bull, condivide tutte le caratteristiche del modello con carico aerodinamico più elevato che abbiamo visto in Bahrein, ma con tutto abbassato per ridurre carico aerodinamico e resistenza.

La sezione centrale del livello principale è stata rialzata a forma di cucchiaio, creando così un rapporto meno severo nei confronti Piastra terminale E una sezione angolare più flessibile.

Le parti superiori della pinna e della punta sono tagliate in corrispondenza del bordo d'uscita, come evidenziato dalla posizione prossimale all'asse della pinna lacrimale.

Ciò aiuta a gestire il rapporto con l'aereo principale e a mantenere un sufficiente aumento della velocità in rettilineo quando il DRS è attivato. Anche il morso a V viene ridotto di conseguenza La barella svolazzò È stato risintonizzato per contribuire a migliorare il bilanciamento del veicolo.

Confronto Red Bull Wing RB20 immagine: Giorgio Piola

Per quanto riguarda le modifiche apportate all'alettone posteriore, lo ha fatto anche la Red Bull Nuova configurazione dell'ala del fascioche mira nuovamente a ridurre il carico generato in quella zona.

Entrambi gli elementi avevano un accordo inferiore per tutta la loro estensione, ma in misura maggiore nel caso dell'elemento superiore. Questo aereo è scavato all'estremità ed è chiaramente più corto dell'aereo del Bahrain (sopra), con elementi in contatto con la struttura d'incidente.