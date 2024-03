In diretta le partite del settimo turno della Terza Divisione

Partita del settimo round della Kings League in diretta | Diviso 3

Il concorso è presieduto da Gerrard Pique Continua il suo corso nella sua terza divisione e Stadio normale Diretti verso il suo tratto finale. Ecco perché questo il settimo giorno Potrebbe essere molto importante per le posizioni nei playoff dato che manca solo poco più di un mese ai playoff Finali del WiZink Center.

Los Troncos difenderà la leadership Un'altra settimana come unica squadra imbattuta e lo faranno contro alcuni I maiali avevano bisogno di punti di sutura Per unificarsi nelle qualificazioni. Molte squadre stanno tornando Giocatore 13 Una settimana in più per l”importanza di aggiungere punti e Saiyan Lui è uno di loro Davide Barall, Che si ripete in squadra IlGrefg Chi lotta per il comando.

Il settimo giorno arriva con un segno Ferite varie In alcune squadre, si aprirà con un duello tra xBuyer e il team Jijantes, Entrambe le squadre vogliono ritrovare le emozioni dopo la sconfitta della scorsa giornata. Tutto si concluderà oggi con il confronto tra i due Piace alle leggende del calcioCasillas e Agüero In quel duello tra 1K e Conesports. Entrambe le squadre arrivano con buone dinamiche e vorranno mantenerle per chiudere un'altra settimana con un buon risultato nella Kings League.

Il settimo round della Kings League