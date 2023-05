Insegnante vieta ai suoi studenti di usare la musica dei pesi piuma: “Sono canzoni inadatte ai bambini”

Onon chi I cantanti di maggior successo In questi giorni lo è certamente peso piumaDal momento che sapeva come comunicare con le persone attraverso le sue parole accattivanti. In effetti, questa è stata una parte importante per il nativo di Guadalajara, Jalisco su tutte le piattaforme musicali.

Tuttavia, ci sono persone che non sono del tutto d’accordo con ciò che sta facendo il compilatore. Cioè, nei social network si scopre come La musica dei pesi piuma non è per tutti. Come è successo in a scuolaa qualsiasi L’insegnante ha proibito ai suoi studenti di ascoltare le sue canzoni.

Devi ricordare quel file “doppia P” È diventato l’ultimo fenomeno virale sui social media e sulle piattaforme musicali. Artista di canzoni come “Balla da solo” o “El Belicón” Ha guadagnato popolarità per la sua performance di kurudo, accumulando milioni di ascoltatori al mese.

Inoltre, Featherweight ora è coinvolto anche per essere paragonato al “Gallo d’oro”, il leggendario e compianto Valentin Elizalde. Questo perché la somiglianza tra i due è molto discussa, motivo per cui è stata affrontata anche l’idea che Elizalde sia suo padre, cosa già smentita all’epoca.

L’insegnante liquida il “peso piuma” come un errore per gli studenti

Si diffonde così l’immagine visiva, in cui appare la maestra che chiede ai suoi bambini dell’asilo quale canzone vogliono ascoltare. Quasi all’unisono fu la risposta: “Balla da sola”. Questo è un enorme successo per il cantante Lying Down Arcade. Poi l’insegnante ha detto loro, infastidita, che questa “non era una canzone corretta”, nonostante l’insistenza dei suoi studenti.

L’insegnante ha detto ai suoi studenti: “Ci sono canzoni che non sono per bambini. Questa non è una canzone adatta perché non dice niente come quelle che cantiamo qui a scuola”.

Ecco perché ha deciso di impedire loro di ascoltare Featherweight, nonostante il fatto che la sua musica sia oggi in quasi ogni angolo.

Qualcosa di simile è successo prima, ma in un altro campo, quando la cosiddetta cattolica, una delle personalità più seguite nei suoi video su reti come TikTok, si è espressa contro le canzoni cantate dalla cantante sdraiata. Vero nome Hassan Emilio Capande La Liga.

“È un peccato cantare canzoni di guerra… Di per sé, com’è il paese e poi lo canta. Nei suoi video sembra che abbia portato lì dentro un fucile mitragliatore ed è quello che gli piace”, ha detto.

Così, ha lasciato al cantante un messaggio dopo il suo dolore per i giovani di questi tempi, perché spera che a un certo punto cambierà a beneficio dei suoi seguaci.

E ha aggiunto: “Vaffanculo, Featherweight, perché non hai niente in Featherweight, sei il peso di una mitragliatrice, il peso di un proiettile. Pentiti, peccatore!”.

Nonostante ciò, l’enorme successo del peso piuma in tutto il mondo sembra non conoscere limiti, poiché continua a stabilire record con le sue canzoni, i concerti e persino i suoi tagli di capelli, dimostrando perché è il cantante più in voga oggi.