Marc Vito e Susie Diaz hanno recitato in un video audace e poi se ne sono pentiti: il post è stato cancellato

Audaci video TikTok di Susie Diaz e Marc Vito. Gli influencer hanno suscitato polemiche con le loro collaborazioni sulla piattaforma digitale. tic toc

Marco Vito E Susie Diaz Hanno suscitato scalpore con i loro post recenti. ex socio Keiko Fujimori E il loro video precedente ha creato una serie di collaborazioni in cui sono stati molto audaci. Tuttavia, ce n’è stato uno in particolare che ha fatto pentire la coppia e ha finito per rimuoverlo dal proprio social network.

Il 27 maggio, i trader hanno caricato alcuni video in cui mettono insieme i loro eventi, dividendo le opinioni dei loro follower. Mentre alcuni hanno preso il materiale di buon umore, altri hanno criticato il risultato.

Nonostante abbiano lasciato in rete molte di queste collaborazioni, ce n’è stata una in particolare che hanno scelto di rimuovere dai social network. Qui puoi vedere l’ex partner di Keiko Fujimori Ballando sul pavimento, all’improvviso Susie Diaz Lui “inciampa” e finisce vicinissimo alle parti intime dell’influencer di oggi.

A quanto pare, ci hanno pensato e hanno deciso di scaricare il materiale. Non si sa se ciò sia dovuto alle critiche dei suoi follower, se uno di loro si sia pentito di questo video, o entrambi, la verità è che il video non è più sulla piattaforma digitale.

Mark Vito e Susy Díaz hanno pubblicato il loro video su Tiktok.

Susie Diaz E Marco Vito Hanno pubblicato le collaborazioni che hanno realizzato sui loro vari social network. L’americano ha caricato un video in cui chiede al biondo di ballare, con sottofondo musicale: “Kumba, cosa ne pensi di quella ragazza, quella che balla da sola, la voglio per me”. All’improvviso, l’ex reddit ha ballato in modo civettuolo e non è stato molto indietro.

In un altro video, puoi vedere Mark Vito fare una doccia mentre Susy Díaz lo registra, che gli chiede di mostrare di più. Ticktocker “si toglie i pantaloni” e lei sviene.

Susie Diaz Scegli video più audaci. La bionda ha pubblicato un video di se stessa mentre balla con Marc e ha messo un filtro su questo articolo dove guarda più da vicino. In altri scatti si vede la bionda che geme e l’americano dietro di lei. E l’ex deputata è stata sentita dire: “La dieta Mark Veto, dopo che l’hai fatta, la tolgo”.

Marc Vito con Susie Diaz in un altro video TikTok. (instagram)

Questi post hanno lasciato stupiti i suoi follower, che non hanno esitato a ripiegare sulla direzione della coppia. L’articolo è diventato rapidamente virale.

“Non ho mai voluto essere zia Suzy prima”, “Hahahaha voglio essere Suzy”, “Zia Soso, lei lo sa!” Alcuni dei messaggi provenivano da utenti che hanno ringraziato questo materiale.

Mentre hanno fortemente criticato questa cooperazione. “La cosa peggiore che abbia mai visto è un videoclip Marco Vito durante la doccia Susie Diaz Documentazione. “Non andare su Instagram di Susie Diaz se stai facendo colazione o mangi qualcosa”, ha detto un utente.

“La verità non è più divertente”, “Non piagnucolo, non rido… È come… che diavolo ho appena visto? Voglio tornare al fatto che è un gringo e pensa che il suo senso dell’umorismo sia divertente, ma no”, sono state altre reazioni Cinguettio.

Mark Vito e Susy Díaz si sono uniti per creare video sexy su Tiktok.

in meno di un mese, Marco Vito Ha raggiunto più di 350.000 follower sul suo account TikTok, e ogni video che pubblica diventa virale. Fino ad oggi, ha collaborato con importanti personalità dei social media come Edson Davilapopolare “gisello”, Andrés Hurtadoe tiktoker Sibenito, Fabio Agostini e altri.

Inoltre, è apparso in televisione. Partecipato aJB sugli ATVÈ stato l’ospite speciale di “El Gran Chef Famosos” dove ha mostrato la sua abilità in cucina.

come ricordi, Marco Vito Mancava da molto tempo. È meglio conosciuto per essere il marito di Keiko Fujimori e il suo nome è tornato alla ribalta quando la coppia ha annunciato il divorzio nel giugno 2022.

Nell’aprile 2023, l’americano ha pubblicato un video che ha scioccato molti. Marco Vito Aveva un buon fisico e muscoli abbastanza evidenti. “Quest’anno andrà ancora meglio”, si legge nella descrizione, con gli hashtag #newbeginning #content, facendo capire che non sarebbe la prima volta che viene mostrato in rete. “Nonostante tutto divento più forte”, si legge nei supporti audiovisivi.