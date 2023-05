Italia, 2 giugno Festa della Repubblica: quanti anni hai?

L’Italia celebra il 2 giugno come festa nazionale: Festa della Repubblica. Il 2 giugno 2023 l’Italia festeggia i 77 anni della Repubblica. EIl 2 giugno 1946, 77 anni fa, in Italia si tenne un referendum tra monarchia e repubblica.Da ciò nacque la Repubblica Italiana.

Dopo la Festa della Liberazione dal nazifascismo, il 25 aprile 1945, si tenne un referendum in un paese devastato dalla guerra e appena liberato dalla dittatura fascista. Gli italiani possono scegliere Tra monarchia (che esisteva dall’Unità d’Italia nel 1861) o Repubblica. La maggioranza degli italiani scelse una repubblica.

La partecipazione al voto è stata dell’89,1%, con la partecipazione di 24.946.878 persone. Per la seconda volta nella storia italiana, Anche le donne hanno votatoHa potuto votare per la prima volta alle elezioni comunali di marzo.

Forma di stato Repubblica ha vinto il 54,27%, per un totale di 12.718.641 voti. La monarchia era con il 45,73% (10.718.502 voti). C’era il sostegno per la monarchia Più forte nelle regioni meridionaliAllo stesso tempo, il nord repubblicano era più popolare. Il 13 giugno 1946 Umberto II, allora Re d’Italia, lasciò volontariamente il Paese, scegliendo Cascais in Portogallo come sua nuova residenza.

Eventi a Roma, 2 giugno 2023: voli acrobatici e parata militare

Il 2 giugno è festa nazionale in tutta Italia e a Roma Si svolge una parata militare e le pattuglie acrobatiche “Frecce Tricolori” I colori della bandiera italiana punteggiano lo skyline della capitale. Sorvolano al mattino la centralissima Piazza Venezia, Dopo le 9 del mattinoIl presidente Sergio Mattarella deporrà una corona d’alloro all’Altare de la Patria, grande monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale. La parata militare si svolge al mattino lungo la Via dei Fori Imperiali tra il Colosseo e Piazza Venezia.

