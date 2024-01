Italia, 'Fleximan' in pista: distrugge 15 radar di velocità

Per molti è un”Eroe” al quale apprezzano la sua prestazione e lo incoraggiano a continuare il suo lavoro, motivo per cui ha un grande sostegno nelle reti. Comunque per le autorità locali e i carabinieri si tratta di un”con vigilanza“Potrebbe essere coinvolta una banda o un gruppo organizzato.

In ogni caso, l’Italia è sulla strada verso un uomo che si fa chiamare FleximanQuello Distrutto un totale di 15 radar di velocità Sulle strade delle regioni Piemonte, Veneto e Lombardia, a nord del paese transalpino. È scattata un'azione di protesta contro le multe comminate dalle autorità a chi non rispetta i limiti di velocità stabiliti.

Il suo modus operandi rimane lo stesso in tutte le sue azioni. Per prima cosa ha inventato i radar che cercano i veicoli che superano i limiti di velocità e, successivamente, Queste telecamere tagliano i pali metallici installati con una motosega. media italiani Corriere della Sera A Padova (Veneto) raccolse le segnalazioni di Michele Cucuglielli, il comandante.

I Carabinieri di queste regioni stanno proseguendo le indagini per individuare e catturare l'autore di questi fatti. “Noi siamo Lavorare su tutti i fronti, Non solo collaboriamo con colleghi di altre province, non trascurando i più piccoli dettagliMa anche con le forze dell’ordine delle questure locali e dei territori”, ha detto l’agente italiano.

Veneto, Piemonte e Lombardia, il tuo radar d'azione

Era nella città di Rovico, sempre in Veneto, dove Fleximan ha condotto il suo ultimo attacco contro Radar il 5 gennaio. La sua attività è conosciuta anche in altri comuni come Villa del Conte vicino a Padova. Immagine pubblicata dall'utente X (@sono le mie spalle_), mostra un radar abbattuto da questo segnale, in cui A Un banner che legge questo messaggio. “Fleximan sta arrivando (Arriva Fleximan, tradotto in spagnolo).”

Marco Martani, procuratore della Repubblica italiana, avverte delle conseguenze penali che la demolizione dei radar sulle strade potrebbe avere per questo ignoto. Un caso in cui è stato accusato di essersi scusato per il delitto era contemplato nel codice penale italiano PenaLe sue dimensioni variano a seconda degli oggetti distrutti e reclusione Da sei mesi a tre anni.

Da parte sua, il Coordinatore provinciale dell'Associazione Dipendenti della Polizia Locale, Mirko Gennari“Spesso, con il pretesto della sicurezza stradale, le amministrazioni comunali e provinciali hanno moltiplicato i radar”, ha rivelato.