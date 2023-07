James Webb: Che nuova straordinaria immagine dal più potente telescopio nello spazio

Esattamente un anno fa, abbiamo visto le prime immagini dell’enorme osservatorio che è stato messo in orbita pochi mesi fa.

e per festeggiarlo, Mercoledì, l’agenzia spaziale statunitense NASA ha rilasciato un’immagine sbalorditiva Una delle regioni del cielo più fotografate.

Gli astronomi dilettanti e professionisti tengono d’occhio Rho Ophiuchi, che può essere visto vicino al piano della Via Lattea.

In fondo c’è quella che sembra essere una striscia rossastra che attraversa l’intera immagine. Questo è il flusso di materiale residuo di una protostella chiamata VLA1623.

VLA1623 è una di queste stelle appena nate. È sepolto in profondità nel flusso e non è visibile agli occhi della rete a infrarossi. Sappiamo che esistono perché abbiamo telescopi sensibili alle onde radio che li hanno visti.

È stato lanciato il 15 dicembre 2021, ma gli ingegneri hanno impiegato sei mesi per costruire l’osservatorio e testarne i sistemi.

L’obiettivo principale del web è Identificare le prime stelle che hanno brillato nel nostro universo più di 13,5 miliardi di anni fa e ha già dimostrato che le stelle hanno iniziato a fondersi in galassie molto prima e stanno maturando molto più velocemente di quanto si pensasse possibile in precedenza.

Ha anche altri obiettivi: Il primo è quello di darci dettagli su come si formano le stelle e su come formano i pianeti. Ecco perché Rho Ophiuchi è un obiettivo così entusiasmante per il più potente osservatorio nello spazio.