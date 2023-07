Apple ha lanciato ufficialmente la beta pubblica di iOS 17 e del resto dei sistemi operativi. quindi puoi installarli

12 luglio 2023, 19:14 – Aggiornato il 12 luglio 2023, 19:30

È passato un mese da quando Apple ha annunciato iOS 17, durante il WWDC del 5 giugno. Lo stesso giorno è stato abilitato il download delle beta per gli sviluppatori, e questo è stato spiegato La versione pubblica verrà rilasciata a luglio. Da Apple non hanno menzionato alcuna data, ma oggi finalmente è apparso insieme al resto dei sistemi operativi di Apple.

Le beta pubbliche apparse oggi sono:

iOS 17 beta 1

iPadOS 17 Beta 1

macOS 14 Sonoma Public Beta 1

Versione beta 1 di watchOS 10

tvOS 17 Beta pubblica 1

L’unico sistema che non ha una beta pubblica è il sistema VisionOS per ovvi motivi: mancano ancora mesi al lancio del sistema con Vision Pro, mentre il resto dei sistemi apparirà definitivo e stabile tra settembre e ottobre. Come promemoria, gli AirPods non hanno beta pubbliche, quindi dovremo aspettare fino all’autunno per testare le nuove funzionalità.

Cos’è la beta pubblica di iOS 17?

Una beta pubblica è una versione del software, sebbene sia ancora preliminare e quindi contenga bug, Di solito è più stabile della versione per sviluppatori. Questo è uno dei motivi per cui Cupertino ha impiegato un altro mese per il lancio. L’idea è di perfezionare un po’ le prime versioni per ottenere una versione non sviluppata che non sia un disastro totale.

È un modo per espandere la tua potenziale base di utenti di test e scoprire quali bug possono essere segnalati. Infatti, se decidi di scaricarlo, ti consigliamo di contattare Apple tramite l’applicazione Feedback, qualunque cosa tu scopra non funziona come dovrebbe. Da questa parte, I loro ingegneri saranno in grado di risolverlo e la versione finale di settembre sarà migliore.

Come installare la beta pubblica di iOS 17 e macOS Sonoma

Per installare la beta pubblica di iOS 17, dovrai iscriverti al programma beta di iOS 17 Questo è il sito ufficiale. Una volta fatto ciò, puoi accedere alle Impostazioni dal tuo iPhone, sezione Generale e nella sottosezione Aggiornamento software hai la possibilità di attivare le beta pubbliche di iOS 17 (o quelle per sviluppatori se fai anche parte di quel canale):

Il processo è lo stesso con macOS Sonoma: nel suo pannello di aggiornamento software, che puoi trovare nella stessa sottosezione di iOS 17, puoi scegliere tra un canale di rilascio stabile o un canale beta:

Cosa è incluso nella versione beta pubblica di iOS 17 e in altri sistemi

Di solito è una versione molto simile alla versione per sviluppatori, anche se di solito viene rilasciata una settimana dopo. Quello adesso Include le funzionalità più premium di iOS 17: Interfaccia di chiamata personalizzata, nuove animazioni airdrop, tastiera AI migliorata e funzione standby.

Ci sono alcune novità non ancora viste in questa beta, come Journal, ma quella Usciranno tra oggi e settembre.. In ogni caso, il sistema è completamente fluido e la batteria è abbastanza ottimizzata e molto probabilmente migliorerà con l’uscita di più versioni.

Chi dovrebbe installare la beta pubblica di iOS 17, macOS Sonoma e altri sistemi

Una versione beta, per quanto pubblica, è ancora un software con bug e fallimenti, e questo dovrebbe essere ovvio. Se ti piace sfogliare le notizie sul software o sei una persona sempre aggiornata, questa potrebbe essere una buona opzione. La cosa migliore da fare è farlo con un dispositivo secondarioTuttavia, ricorda di eseguire un backup prima dell’aggiornamento, perché a volte può fallire e ciò potrebbe significare la perdita di tutti i tuoi dati.

