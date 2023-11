Javier Miley apprezza la lettera inviatagli dal presidente cinese Xi Jinping in cui si congratula per le elezioni

(CNN) — Mercoledì, il presidente eletto argentino Javier Miley ha ringraziato la lettera inviatagli dal presidente cinese Xi Jinping in cui si congratula per la sua vittoria elettorale.



“Ringrazio il presidente Xi Jinping per le congratulazioni e gli auguri che mi ha inviato tramite la sua lettera. Gli mando i miei sinceri auguri per il benessere del popolo cinese”, ha detto Miley.

Ringrazio il presidente Xi Jinping per le congratulazioni e gli auguri che mi ha inviato tramite la sua lettera. Vi invio i miei più sinceri auguri per il benessere del popolo cinese. pic.twitter.com/p67iaFc69L – Javier Miley (@JMiley) 23 novembre 2023

Miley ha condiviso una foto della lettera tradotta in spagnolo e datata 21 novembre tramite il suo account personale su X, ex Twitter.

La lettera inizia così: “Dopo aver appreso della sua elezione a Presidente della Repubblica Argentina, desidero, a nome del governo e del popolo cinese e a nome mio, esprimerle le mie più sincere congratulazioni e i miei migliori auguri”.

Il leader cinese ha sottolineato il rispetto reciproco tra i due paesi e ha dato grande importanza allo sviluppo delle relazioni tra loro, aggiungendo che desidera lavorare con il presidente eletto per promuovere lo sviluppo e la rivitalizzazione.

Xi Jinping ha espresso la speranza che il governo e il popolo del vostro Paese, sotto la guida di Miley, ottengano nuovi successi nella causa della costruzione nazionale.

Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente eletto argentino Javier Miley

Mercoledì il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con il presidente eletto dell’Argentina Javier Miley. Lo hanno confermato fonti della squadra del leader della destra alla CNN e alla Casa Bianca in un comunicato.

La Casa Bianca ha dichiarato in un breve comunicato: “Il presidente Biden ha parlato con il presidente eletto dell’Argentina Javier Miley per congratularsi con lui e discutere dell’importanza di continuare a costruire le nostre forti relazioni bilaterali”, aggiungendo che pubblicherà un testo più dettagliato in un secondo momento. . .

Un portavoce di Miley ha detto alla CNN che “la conversazione è stata molto buona”, aggiungendo che Biden si è congratulato con lui per la vittoria al ballottaggio, mentre si congratulava con lui per il ruolo americano nei negoziati sugli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza.

“Hanno parlato di lavorare nel settore alimentare ed energetico”, ha aggiunto il portavoce.