Guarda gli esilaranti vincitori dei Comedy Wildlife Photo Awards 2023

(CNN) — Preparatevi a ridere, sghignazzare o addirittura ridere, perché questo è il periodo più importante dell’anno per chi ama le immagini divertenti di animali.

I giudici del Comedy Wildlife Photo Awards, con sede nel Regno Unito, hanno esaminato più di 1.800 foto inviate da 85 paesi e hanno giudicato se fossero divertenti, divertenti o semplicemente divertenti.

E il vincitore assoluto per il 2023 – per favore, questa è una foto degna di un accompagnamento musicale – è il canguro che fa la posa della chitarra aerea.

Il fotografo Jason Moore ha catturato una mattina una femmina di canguro grigio occidentale in un campo di fiori di campo alla periferia di Perth, in Australia. L’autore ha vinto un trofeo fatto a mano, una borsa fotografica e un safari di una settimana nella regione del Masai Mara in Kenya.

I vincitori della categoria sono stati sei, tra cui il giovane fotografo Jacek Stankiewicz, che si è portato a casa il Premio Junior con la sua immagine di alcuni vivaci verdoni, intitolata “Dispute”. L’immagine vincitrice nella categoria subacquea è stata la fotografia di una lontra danzante, scattata da un fotografo singaporiano chiamato Otter Kwik, che è uno pseudonimo o un esempio globale di determinismo nominativo.

Conservazione della fauna selvatica

C’erano altre 10 foto che hanno ricevuto una menzione speciale. Questi includono un’elegante scimmia di Ubud che usa la coda come baffi finti, una tartaruga incantata che fa amicizia con una libellula e un vivace cucciolo di canguro che lancia in aria “mani jazz”.

Qui vi lasciamo le foto che hanno fatto parte dei vincitori e delle menzioni speciali:

Puoi vedere il resto dei finalisti di quest’anno nel nostro articolo precedente qui.

Tuttavia, tutto questo antropomorfismo comico non è privo di serietà.

I premi, fondati nel 2015 dai fotografi professionisti Paul Joynson-Hicks e Tom Sollam, promuovono anche la conservazione della fauna selvatica. Il concorso di quest’anno sostiene il Whitley Trust for Nature, un ente di beneficenza britannico che aiuta a finanziare gli ambientalisti di tutto il mondo.

Ma per gli incondizionati, le risate non finiscono qui.

Il primo safari comico africano guidato dalla fauna selvatica verrà lanciato in Tanzania nell’ottobre 2024, guidato dai fondatori del premio Hicks e Salaam e dall’esperta di fauna selvatica Kate Humble.

Un viaggio di otto notti costa £ 11.425 (circa US $ 13.900) a persona in camera doppia. Attenzione alle risate a crepapelle sui veicoli safari aperti: non vorrete certo scoppiare a ridere ad alta voce durante la migrazione degli gnu.