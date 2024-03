Jesús Barco accompagna Melissa Kluge nei suoi momenti più dolorosi: “Sarò sempre al tuo fianco”

Jesús Barco ha inviato un messaggio emozionante a Melissa Klug. (Immagine: IG Capture)

Melissa Klug Ha annunciato che sua nonna è morta giovedì scorso, 21 marzo. La salute di donna Angela andava peggiorando da diverse settimane. Fino al “Bianca de Chuquito” Ha organizzato una lotteria per raccogliere fondi che lo avrebbero aiutato a coprire le spese della clinica.

Tuttavia, la donna di 97 anni non ha potuto più resistere e ha lasciato questo mondo. Immediatamente l'imprenditrice ha iniziato a ricevere le condoglianze dei suoi amici più cari, nonché del suo compagno Jesús Barco.

Il calciatore ha risparmiato tutti i suoi sforzi Melissa Klug Per dare a sua nonna una buona qualità di vita, anche se i medici le davano poche speranze di vita. Allo stesso modo, non si arrenderebbe mai e, nonostante questo brutto momento, continua a difendere la sua famiglia.

“Per dirti che semplicemente ti ammiro e ti amo ogni giorno di più, per tutto quello che fai per la tua famiglia, e per tutto quello che hai fatto per tua madre Angela. Quanto sei forte nonostante il brutto momento che hai passato, ancora in piedi a guardare sulla tua famiglia. Ti amo così tanto”, ha scritto. Amore mio, sarò sempre al tuo fianco in tutto ciò di cui hai bisogno.

Allo stesso modo, in un altro post, ha salutato Doña Angela, con la quale ha condiviso anche diversi momenti in quanto compagno e padre dell'ultima figlia. Melissa Klug. Riuscì solo a ringraziarla per aver lasciato una bellissima famiglia.

“Riposa in pace mamma Angela, grazie per aver lasciato una bellissima famiglia, sei stata e sarai sempre un angioletto che si prende cura di tutti. “Un abbraccio al cielo”, sono state le parole che Jesús Barco ha dedicato alla nonna di Chalka.

La barca di Gesù E Melissa Klug Sono stati visti insieme e in pubblico diversi mesi dopo. Come ricordiamo, la coppia si è lasciata qualche tempo fa a causa della presunta infedeltà del calciatore; Tuttavia, ha lottato per riavere la sua famiglia e il perdono della modella.

Alla fine decise di perdonarlo e tornarono ad essere una famiglia, ma non sono comparsi sulle strade pubbliche, fino ad oggi, quando sono stati sorpresi mentre camminavano mano nella mano prima di entrare nel santuario parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, il luogo dove la nonna della donna d'affari lo stava seguendo.

nonostante Melissa Klug E Jefferson Farfan Sono stati ai ferri corti in passato, e l'ex calciatore ha messo da parte le sue divergenze con la madre dei suoi figli e ha deciso di inviare una composizione floreale alla nonna di Chalaka, che fosse anche un centrotavola per i suoi figli piccoli.

Questa notizia è stata condivisa dal programma “L'America oggi”, che coprivano ogni dettaglio del risveglio di Donna Angela. Il giornalista Oswaldo Arteaga ha dichiarato che Fukueta ha inviato le sue condoglianze a tutta la famiglia.

Tuttavia, non è stata l'unica ex compagna di “Blanca de Chucuito” a decidere di inviare fiori al funerale, poiché anche Raul Marquina ha inviato una composizione floreale sul posto. La 96enne era chiaramente una persona importante anche per loro, poiché aiutava a crescere i loro figli.