Joe Biden e AMLO cercano un coordinamento di fronte alla crisi dell’immigrazione al confine

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha parlato al telefono venerdì 29 aprile con il suo omologo messicano Andres Manuel Lopez Obrador per cercare un coordinamento di fronte alla crisi dell’immigrazione al confine e parlare al Summit delle Americhe, pochi giorni prima che AMLO si rechi nel centro di Paese. America e Cuba.

Per quasi un’ora, i leader hanno parlato dell'”importanza dell'”azione regionale” per garantire mezzi di sussistenza sicuri e sostenibili ai loro cittadini e alle popolazioni immigrate”, una proposta ribadita dal presidente messicano di sinistra, ha affermato il governo messicano in una nota.

Secondo la dichiarazione, “la creazione di posti di lavoro in America Centrale e gli sforzi per espandere i percorsi legali per migranti e rifugiati” sono stati discussi di nuovo nella conversazione tra i leader.

In precedenza, la portavoce della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che “la maggior parte della conversazione”, durata 52 minuti e con un tono “molto costruttivo”, riguardava “l’immigrazione e il lavoro in corso” di coordinamento economico e misure per frenare l’immigrazione transfrontaliera .

Su Twitter, Lopez Obrador ha detto che la conversazione è stata “amichevole”.

Abbiamo avuto una chiacchierata amichevole con il presidente Biden. Abbiamo discusso questioni di interesse nelle relazioni bilaterali e convenuto che il ministro Marcelo Ebrard si recherà lunedì a Washington per portare avanti le questioni della cooperazione per lo sviluppo e il Vertice delle Americhe. pic.twitter.com/IIWeLii7S7 – Andres Manuel (@lopezobrador_) 29 aprile 2022



La dichiarazione messicana ha indicato che hanno affrontato anche le catene di produzione transfrontaliere nell’ambito dell’accordo commerciale che condividono con il Canada nel T-MEC, che sono state influenzate dalle differenze negli standard e nei protocolli in ciascun paese durante le restrizioni più gravi causate dalla pandemia.

“Hanno evidenziato i progressi compiuti nel rafforzamento delle catene di approvvigionamento in Nord America e nella modernizzazione dei nostri confini comuni per migliorare ulteriormente la nostra attività agricola e commerciale”, ha aggiunto.

“Abbiamo bisogno di fiducia”

La crisi dell’immigrazione è uno dei principali problemi sia degli Stati Uniti che del Messico.

La US Customs and Border Protection ha segnalato 7.800 arresti di immigrati illegali al giorno lungo il confine con il Messico nelle ultime tre settimane, quasi cinque volte la media 2014-2019, prima della pandemia di Covid-19.

Quel numero potrebbe aumentare a maggio, quando un regolamento sanitario (Titolo 42) in base al quale gli Stati Uniti espellono quasi tutti gli immigrati clandestini verrà abrogato. Questa abrogazione sta suscitando vesciche tra i repubblicani e alcuni membri democratici del Congresso degli stati confinanti con il Messico.

“I presidenti hanno sottolineato la necessità di costruire strumenti più forti per gestire le ondate migratorie regionali. A tal fine, hanno convenuto di rafforzare la loro cooperazione per sostenere sforzi equi, umani ed efficaci per ridurre la migrazione irregolare”, ha affermato la Casa Bianca in una nota. .

Ha anche sottolineato che “l’obiettivo comune” è “i paesi della regione migliorare la loro capacità di gestire i propri confini in linea con gli obiettivi umanitari e di sicurezza”.

top delle americhe

Prima dell’incontro, un funzionario, parlando in condizione di anonimato, ha confermato che i due leader avrebbero discusso anche le priorità per il Vertice delle Americhe, previsto per giugno a Los Angeles, nel contesto dell’impatto economico della guerra in Ucraina, e che avrebbero discusso. Modi per guidare la ripresa economica post-pandemia nella regione.

Vale a dire, la prossima settimana Lopez Obrador si recherà in Guatemala, El Salvador, Honduras, Belize e Cuba.

Lunedì prossimo, il ministro degli Esteri messicano Marcelo Ebrard si recherà a Washington “per portare avanti le questioni” prima di questo incontro.

I due paesi sono interessati a mobilitare un’ampia risposta nelle Americhe, ha affermato il funzionario, “e stiamo lavorando a stretto contatto con il Messico e altri partner chiave per fornire una dichiarazione forte e lungimirante che rifletta lo spirito di responsabilità condivisa sulla migrazione”. .

“Nell’ultimo anno abbiamo lavorato duramente per ricostruire le relazioni bilaterali tra le nostre istituzioni”, ha affermato il funzionario, che ritiene che “i meccanismi di cooperazione con il Messico non hanno funzionato durante la precedente amministrazione” dell’ex presidente repubblicano Donald Trump.

“Abbiamo un’agenda economica forte e lungimirante nel quadro del dialogo economico ad alto livello” e “impegniamo” a rafforzare le catene di approvvigionamento e “orientare le nostre economie verso le industrie del futuro”, ha aggiunto.

Ciò non impedisce le contraddizioni tra il Messico e il suo principale partner commerciale. Il governo messicano non ha dato seguito alle richieste di Washington di un fronte forte e comune contro la Russia per la sua invasione dell’Ucraina e sostiene una posizione più neutrale.

“Ovviamente speriamo che si uniranno a noi nell’accusare il Cremlino per quello che sta facendo”, ha detto il funzionario, ma ha chiarito che c’erano punti di accordo e ha ricordato che il Messico aveva condannato l’invasione nei forum multilaterali.

Questo punto non è menzionato nella dichiarazione del governo messicano.

Il Messico è stato uno dei 58 paesi che si sono astenuti dal voto che ha portato all’espulsione della Russia dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. AMLO, come è noto con il suo acronimo, ha detto che questo organismo “non è riuscito” a non impedire quella guerra.

(con AFP)