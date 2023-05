Kylie Minogue Padam, Padam, ha pubblicato una nuova progressione dal suo decimo album in studio

La cantante australiana Kylie Minogue ha pubblicato il suo nuovo singolo ballabile Badam BadamAnteprima del nuovo album. non possoche uscirà il 22 settembre e segnerà il suo ritorno sulla scena discografica dopo una pausa di tre anni.

Il tema che ha tutti gli ingredienti dei classici dei famosi interpreti – con grammatica elettronica ritmica e melodie accattivanti e suggestive – Prende il nome da una delle canzoni più famose di Edith Piaf ed è stato prodotto da Lost Boy (Griff, Anne-Marie, Tiesto). Il video è stato girato a Los Angeles e diretto da Sophie Muller: in esso si vede Kylie vestita di rosso dalla testa ai piedi e accompagnata da ballerine e si può già vedere su tutte le piattaforme.

non posso Sarà il decimo album in studio della sua carriera e sarà composto da 11 canzoni di “piste da ballo alla ricerca di divertimento e tagli pop sensuali”, si legge in una dichiarazione di BMG. Kylie ha lavorato con diversi produttori sull’album e sette dei brani sono stati prodotti e scritti insieme ai collaboratori di lunga data Biff Stannard e Duck Blackwell.

A proposito della registrazione, la pop star ha dichiarato: Ho iniziato questo album con una mente aperta e una pagina bianca. A differenza degli ultimi due album, non c’era un “tema”, si trattava di trovare il cuore o il divertimento o l’immaginazione in quel momento e cercare sempre di usarli a proprio vantaggio della canzone. Volevo celebrare l’esclusività di ogni traccia e immergermi in quella libertà. Direi che è un misto di riflessione personale, resa da club ed estasi triste.” L’ultimo album di Kylie Minogue è stato il suo più notevole Discoteca (2020)considerato dalla critica “uno dei migliori della sua carriera musicale”.

Kylie Minogue ha eseguito un remix della sua canzone Can’t Get You Out of My Head

Per festeggiare il lancio del nuovo gelato Magnum Remixil marchio ha fornito un capovolgimento del successo di Kylie Minogue Non riesco a toglierti dalla mia testaE Con la produttrice di musica da ballo Peggy Gou. Il marchio ha collaborato con questo iconico duo per pubblicare una rimasterizzazione del classico del 2001 del cantante britannico, due decenni dopo la sua uscita per ricordarci che i classici possono essere reinterpretati.