La California infrange una pietra miliare nella produzione di energia pulita | Clima e ambiente

Il Valle del Coachella Non fa solo musica. L’area a est di Los Angeles dove si tengono i festival statali e pop (Stagecoach) è anche responsabile di una delle più grandi pietre miliari nella lotta della California contro il cambiamento climatico. È successo sabato, dieci minuti prima delle tre del pomeriggio. Il sole e il vento hanno permesso allo stato, il più popoloso del paese, di produrre energia sufficiente a coprire la domanda immediata. Il record è reso possibile dai pannelli e dagli impianti posti lungo la I-10, proprio nella Coachella Valley. La notizia ha dato speranza agli ambientalisti in una corsa contro il tempo per ridurre la sua dipendenza dal gas naturale.

Il California Independent Power System Operator, responsabile della rete statale, ha riferito che l’energia rinnovabile ha prodotto il 99,87% della domanda alle 14:50 di sabato. Per raggiungere il traguardo era necessaria una combinazione di diversi fattori. Tra queste ci sono temperature moderate che consentono di utilizzare gli apparecchi elettrici a basse temperature. L’estate porta con sé i condizionatori. In inverno il riscaldamento è soprattutto nel nord dello stato. La primavera e le sue giornate più lunghe consentono invece un maggiore accumulo di luce solare, che rappresenta il 13% dell’energia consumata dai californiani.

Lo Stato ha fatto passi da gigante in questo campo negli ultimi anni. Nel 2015, le rinnovabili hanno appena toccato un quarto della domanda in uno stato di quasi 40 milioni di persone. Nel 2017 questi prodotti hanno prodotto il 67% della domanda e sono aumentati in tre anni all’81%. Il 14 aprile ha raggiunto il 97%. E le temperature moderate, sabato, hanno fatto registrare il tanto atteso 100%. “Non succedeva tutti i giorni o tutti i fine settimana. Abbiamo molta strada da fare prima di smettere di usare i combustibili fossili, ma possiamo farcela”. Dichiarazione Laura DeHaan, direttore statale per l’ambiente California.

Le fonti di energia rinnovabile rappresentavano il 33% dell’energia utilizzata dallo stato nel 2020, secondo gli ultimi dati disponibili dell’autorità statale per l’energia. Tempo permettendo, le energie pulite sono sufficienti per fornire oltre il 70% della domanda, che può servire la rete per una media di otto ore. Altre volte, tale importo è di 5.000 megawatt in meno del necessario, una quantità che richiede cinque ore per produrre un impianto da 1.000 megawatt. Tuttavia, il gas naturale rappresenta ancora il 37% della regione. Diverse leggi e iniziative sono state varate in questi anni per accelerare il passaggio del gigante dell’Occidente verso un futuro senza dipendenza da petrolio e carbone. L’ex governatore Jerry Brown ha fissato questo obiettivo per il 2045.

Per arrivarci, le autorità stanno valutando varie opzioni. Una delle più controverse è la revisione della centrale nucleare di Devils Canyon, situata a metà strada tra Los Angeles e San Jose, nella California centrale. La stazione produce il 6% dell’energia dello stato in modo continuo e senza esposizione a fluttuazioni meteorologiche come sole, vento e mancanza d’acqua. Il governo di Gavin Newsom sta valutando l’utilizzo di parte dei 6000 milioni di dollari forniti da Washington in fondi federali per riabilitare l’impianto, la cui chiusura era prevista per il 2025. da Fukushima La crescente preoccupazione di alcuni settori della società in un Paese ad alta attività sismica.

Al momento, l’energia solare ed eolica sono il percorso meno spinoso. Phil Anschutz, il magnate conservatore proprietario dei festival Coachella e Stagecoach, ha posto le basi per un enorme parco eolico di 5.000 miglia quadrate in un vasto allevamento di bestiame nel Wyoming. Il sito sarà in grado di generare 3.000 megawatt in futuro, superando la capacità produttiva dell’impianto di Cañón del Diablo. Questo sarà principalmente in grado di servire l’area metropolitana della California meridionale. I mulini sono entrati a far parte del paesaggio del West americano, una regione che per decenni ha costruito dighe e raffinerie come infrastrutture energetiche. La siccità e il cambiamento climatico stanno costringendo oggi a cambiare i piani.

