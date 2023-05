Cinache ha registrato notevoli progressi negli ultimi anni Sviluppa il tuo programma spaziale, una serie di reperti relativi alla superficie lunare. A quanto pare, secondo gli scienziati del Paese asiatico, nei campioni raccolti dalla spedizione è stato trovato del vetro Chang’e 5che è stato realizzato nel 2020. Mentre La NASA si affida a SpaceX ed Elon Musk per le loro missioni Artemis in lunaLa Cina prende guida E osa parlare del primo grande passo verso la conservazione Costruisci basi permanenti sul nostro satellite.

La scoperta mostra che il suolo lunare, forse in più frazioni di quanto pensiamo, ha le migliori proprietà per immagazzinare enormi quantità di vetro. “È stato dimostrato che la superficie della luna ha proprietà eccellenti per modellare e modellare oggetti di vetro”. Gli esperti che hanno analizzato le prove raccolte dal rover nel 2020 hanno spiegato a quali appartengono Istituto di fisica dell’Accademia cinese delle scienze. Stando a quanto racconta Tempi globaliSecondo il ricercatore Shen Liquan, questi materiali possono essere utilizzati per “produrre in situ materiali da costruzione sulla superficie lunare”. Cioè, tenendo conto delle risorse naturali del satellite, come l’acqua ghiacciata e altri elementi, è probabile che i futuri costruttori di insediamenti disporranno di più materiali di quanto originariamente previsto e le spedizioni o missioni di attaccamento dalla Terra in relazione al trasporto di strumenti sono meno frequente, che farà risparmiare denaro e tempo avrà un margine maggiore per il successo di tale campagna.

Va notato che nelle future missioni, la Cina prevede di stabilire la Stazione internazionale di ricerca lunare (ISIL) sulla superficie della luna in collaborazione con altri paesi., come ha già annunciato con la NASA, che prevede di tornare sul satellite nei prossimi decenni. L’esperto ha sottolineato che “il vetro è stato sottoposto a forti impatti da meteoriti a più livelli che vanno da chilometri a nanometri, e le diverse forme del vetro possono riflettere l’intensità della collisione”. Chow Ruizentusiasta della scoperta, oltre che solidale Migliore gestione delle risorse Sulla superficie della luna, permetterebbe di capire come si è formato il satellite, nonostante esistano teorie consolidate al riguardo.

“È importante comprendere la formazione, l’evoluzione e la formazione del suolo lunare”, ha concluso. Tuttavia, la Cina sta facendo del suo meglio. Il programma di cambiamento, che prende il nome da una dea della mitologia cinese che vive sulla luna, è iniziato nel 2007 e, in pochi anni, ha realizzato grandi imprese, come l’allunaggio dall’altra parte della luna, qualcosa che nessun altro potrebbe fare. Non l’hai mai visto prima. Il paese ha raggiunto finora. Chang’e ha fatto dati e scoperte molto importanti, come rUn milione di tonnellate di riserve d’acqua sono nascoste nel suolo lunareUn fattore vitale per affrontare il colonialismo. La colonizzazione sarà il primo passo per viaggiare su Marte e, quando sarà il momento, oltre i confini del nostro sistema solare.