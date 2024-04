La Cina prevede di rivoluzionare i metodi di lancio nello spazio con “Tengyun”, un sistema che utilizza un cannone elettromagnetico che sarà in grado di inviare aerei ipersonici nello spazio. Questo approccio innovativo mira ad accelerare una nave delle dimensioni di un Boeing 737 a 1.975,68 km/h, che le consentirebbe quindi di entrare nello spazio vicino a sette volte la velocità del suono. A differenza dei metodi tradizionali che fanno affidamento su grandi quantità di carburante, questa tecnologia è promettente Più efficiente ed economico.

L'infrastruttura chiave per testare e sviluppare questa ambiziosa tecnologia include: Pista di prova della levitazione magnetica a Datong, nella provincia dello Shanxi, e una pista maglev ad alta velocità a Jinan, nella provincia dello Shandong. Il primo può spingere oggetti pesanti a velocità quasi soniche e si prevede di estenderlo per raggiungere velocità ipersoniche. Queste strutture sono progettate non solo per migliorare la propulsione spaziale, ma anche per influenzare lo sviluppo delle ferrovie ad alta velocità e contribuire alle conoscenze scientifiche e tecniche necessarie per i futuri dispiegamenti.

La precedente esperienza della NASA con i sistemi di lancio elettromagnetici, tuttavia, è distinta Fallimento dovuto a vincoli di budget e sfide tecnicheSi tratta di un precedente che la Cina cerca di superare, come dettagliato nel documento Giornale mattutino della Cina meridionale. Con una prospettiva rinnovata e facendo affidamento sul progresso tecnologico, il Paese non sta solo correggendo gli errori del passato, ma sta anche espandendo le possibilità della tecnologia di lancio nello spazio, con particolare attenzione all’efficienza e alla sostenibilità della velocità ipersonica per ottenere lanci di successo.

Vari studi, incl Simulazioni al computer e prove in galleria del ventoè stato fondamentale per il progetto, consentendo agli scienziati cinesi Comprendere e mitigare le sfide associate alla separazione delle navi Meccanismo di rilascio e gestione delle onde d'urto. Mentre la NASA ha spostato la sua attenzione su altre tecnologie dopo i problemi con i sistemi di lancio elettromagnetici, la Cina ha fatto progressi nelle armi ipersoniche e nella tecnologia della levitazione magnetica, posizionandosi come leader in questi campi. Mettere il Paese in una posizione privilegiata per rivoluzionare lo spazio e i trasporti terrestri.